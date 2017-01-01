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SAMEK yılsonu heyecanı Kentpark'ta

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:35
SAMEK yılsonu heyecanı Kentpark'ta
SAMEK yılsonu heyecanı Kentpark'ta

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Sakarya Meslek Edindirme Kursları (SAMEK) Yılsonu Sergisi, 25 Mayıs Perşembe günü Kentpark'ta sanatseverlerle buluşacak.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü bünyesi altında faaliyet gösteren SAMEK Yılsonu etkinliği, 25 Mayıs Perşembe günü Sakaryalı sanatseverlerle buluşacak. Kent Park'ta düzenlenecek olan sergi açılışı saat 18.00'da başlayacak. SAMEK Yılsonu Sergisi hakkında açıklamalarda bulunan Yaygın Eğitim Şube Müdürü Halide Yeliz Kama, "Geleneksel sanatlardan el sanatlarına, güzel sanatlardan müzik ve dil eğitimlerine kadar pek çok branşta eğitimler sunan SAMEK kurslarımızın 25 Mayıs Perşembe günü gerçekleşecek olan yılsonu sergisine tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. SAMEK ailesinin bu heyecanına ortak olmak isteyen herkesi saat 18.00'da Kentpark'a bekliyoruz" dedi.
(BCT-RFK-Y)

24.05.2017 12:35:14 TSI
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