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Öğretmenlerden Türk halk müziği konseri



(Fotoğraflı)



MUŞ (İHA) - Muş'un Bulanık ilçesindeki müzik öğretmenlerinden oluşan koro tarafından muhteşem bir konser verildi.

Bulanık Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün toplantı salonunda verilen konsere Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, Malazgirt İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Bulanık İlçe Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, okul idarecileri ve öğretmenler katıldı. Öğretmenlerden oluşan koro, verdiği konserle büyük beğeni topladı.

Konser sonrası konuşan Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, eğitimin yanında sosyal ve kültürel alanlarda yapılan bu tür etkinliklerin öğretmenlerin moral ve motivasyonunu yükselttiğini söyledi. Koru ekibine teşekkür eden Deniz Edip, "Bizi bugün günlük hayatın stresinden, dertlerinden bir nebzede olsa uzaklaştıran arkadaşlarıma teşekkür ederim. Türküler, şiirler, deyişler; sevdamızın, üzüntülerimizin, dertlerimizin dile getirilmesinin farklı bir yolu. Arkadaşlarımız bugün bize burada bu güzel duyguları yaşattılar. Ben çok güzel zaman geçirdim ve eğlendim, umarım sizlerde güzel zaman geçirip eğlenmişsiniz. Arkadaşlarımızın da ellerine, yüreklerine sağlık. Kendilerini tebrik ediyorum" dedi.

Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan da, korunun katılımcıların duygularına tercüman olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. Türk halk müziğinin Türk geleneklerinde önemli bir yer tuttuğunu belirten Uzan, "Popüler kültür nedeniyle maalesef Türk halk müziği yok olmaya yüz tuttu. Biz bugün burada her yöremize ait farklı bir değeri dinledik. Eğitim, kolektif bir ruh işidir ve birlikte yürüme sanatıdır. Eğitim çaba ve emek sarf etmeyi gerektirir. Bugün kolektif çalışmanın en güzel örneğini burada bu güzel Türk halk müziği konserini sergileyen öğretmenlerimiz vermişlerdir. Koroyu ve söyledikleri türküleri çok beğendik ve eğlendik. Gönülden söylenenlerden insan bir başka zevk alıyor. Bugün sizler bize bu zevki yaşattınız. Milli eğitim camiasına, koroya bize böyle bir gün yaşattıkları için teşekkür ederim" diye konuştu.

(MSA-Y)



24.05.2017 12:44:43 TSI

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