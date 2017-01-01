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Minik eller İki ton'a yakın atık pil topladı.

- Sivas Belediyesi'nin geliştirdiği bir proje kapsamında öğrencileri anaokulu 2 ton'a yakın atık pil toplamayı başardı



(Fotoğraflı)



Onur Erden

SİVAS (İHA) - Sivas Belediyesi tarafından çocuklarda çevre bilinci oluşturmak amacıyla Çevre Kontrol Müdürlüğüyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan atık pil ve atık yağ toplama kampanyasında anaokulu öğrencileri 2 ton'a yakın pil topladı.

Düzenlenen bir törenle kampanyada en yüksek miktarda atıl pil ve yağ toplayan öğrenciler ödüllendirildi. Zübeyde Hanım Anaokulu bahçesinde düzenlenen programa Belediye Başkanı Sami Aydın, Vali Yardımcısı Sezgin Üçüncü, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy ile diğer il protokolü ile çok sayıda öğrenci ve veliler katıldı. On okulun dereceye girdiği programda 1 bin 965 kg atık pil toplayan Zübeyde Hanım Anaokulu birinci oldu.

Programda konuşan Zübeyde Hanım Anaokulu Müdürü Ahmet Çevik, "3 yıldır atık pil toplama yarışmasında birinci oluyoruz. Bu yıl kendi rekorumuzu kırarak 1965 kg atık pil topladık." dedi.

Millî Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy ise "Milli Eğitim Müdürlüğümüzün destekleriyle ve Belediyemizin öncülüğünde okullarda başlatmış olduğumuz kampanyamızın 1 bin 965 kilo ile fark yaratan Zübeyde Hanım Anaokulu'nda bu töreni nihayetlendirmiş bulunuyoruz. Çevre bilinci oluşturmak açısından bu tip faaliyetler çok önemli. Çünkü bu dünya bize atalarımızdan miras değil, çocuklarımızdan emanettir." dedi.

Belediye Başkanı Sami Aydın da "Bugün elimizde olan nimetlerin hiçbirinin sınırsız olduğunu düşünmemeliyiz. Çevre bütün kaynakları dolaylı veya dolaysız yoldan etkiliyor. 1 litre atık yağ bir gölü kirletebiliyor iken 1 bin 965 kilo atık pil emin olun bizim yediğimiz sebzeleri, meyveleri içtiğimiz suların hepsini kirletmek için çok fazla. Burada önemli olan temizleme değil, kirletmeme kültürünü topluma aşılayabilmemiz. Bu projeyi anaokuluna giden öğrencilerimizin yapmış olması çok önemli, bizim asıl amacımızda bunu küçük çocuklarımıza aşılayabilmek. Ben bu kampanyaları önemli görüyorum, bu kampanyaya katılan okullarımızı kutlamak istiyorum. Biz Sivas Belediyesi olarak temizliğe her yıl 15 milyon lira harcıyoruz, kirletmeme kültürümüz olsa bu paralarla yatırım yapabiliriz." dedi.

(GF-



24.05.2017 12:45:47 TSI

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