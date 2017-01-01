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ASKF'de hedef 'Elit Lig'

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:50
ASKF'de hedef 'Elit Lig'
ASKF'de hedef 'Elit Lig'

(Fotoğraflı)

Remzi Şimşek
SAKARYA (İHA) - Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Yaşar Zımba basın mensuplarıyla bir araya gelerek önümüzdeki yıl 'Elit Lig' yapmayı hedeflediklerini belirtti.
Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Yaşar Zımba basın mensuplarıyla toplantıda bir araya geldi. Başkan Zımba takımların, sporcuların ligi kolay bırakmaması için 'Elit Lig' yapmak istediklerini belirtti. Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Yaşar Zımba yaptığı açıklamada, "Kulüpler, bütün paydaşlar ve spor camiası olarak bu olumsuz gidişata bir dur demeliyiz. Sporda bir sürü olumsuzluk var. Bu olumsuzlukları harika bir duruma getirmemiz gerekiyor. Bir kalite getirmemiz gerekiyor. Çok kalitesiz bir amatör ligimiz var. Yönetimimizle bir araya geldik toplantı yaptık ve bir düşünce ortaya koyduk. Takımların, sporcuların maçı, ligi kolay bırakmasın diye, heyecan olsun diye 'Elit Lig' yapmaya karar verdik. Seyircimiz az olduğundan böyle güzel bir lig olsun istedik. Kulüp çok futbolcu az. Bu bizim ligimizin ne kadar zayıf olduğunu ortaya koyuyor. Düşündüğümüz 'Elit Lig' 12 takımdan oluşacak. Bu lig hala şu anlık düşünce aşamasındadır. Bu sene düşünüp iyice karar verip bu ligi önümüzdeki sene yapmayı hedefliyoruz. İnşallah bu ligi gerçekleştireceğiz" dedi.
Basın toplantısı daha sonra soru cevap kısmı ile devam etti.
(RŞ-RFK-Y)

24.05.2017 12:50:38 TSI
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