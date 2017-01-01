Yozgat Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisini açtı
(Fotoğraflı)
Bahadır Muhlis Gökgül
YOZGAT (İHA) - Yozgat Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünce açılan kurslarda üretilen ürünlerin yılsonu sergisinin açılışı gerçekleştirildi.
Yozgat Halk Eğitim Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen yılsonu sergisine Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Selçuk Yıldırım, Halk Eğitim Müdürü Şenay Daştan Sipahi ve vatandaşlar katıldı.
Yılsonu sergisinde konuşan Vali Kemal Yurtnaç, "Yıl boyu çalışılan, emek verilen bizlerin nezdinde halk eğitimin adı büyük. Bu toplumun yarısını kadınlar oluşturuyor ama hepsini kadınlar eğitiyor. O nedenle tüm toplumun eğitimi çok önemli. Ama ailede hanımın eğitimi çok önemli. Bu maksatla sizlerin bu tür faaliyetlerde çeşitli alanlarda eğitim görmeniz ve aile bütçesine katkıda bulunmanıza önem veriyoruz" dedi.
Önümüzdeki yıllarda Yozgat'a yeni bir Halk Eğitim Merkezi binası kazandıracaklarını söyleyen Vali Yurtnaç,"Yeni Halk Eğitim Merkezi, eğitim gördüğünüz yerlerdeki nezih mekanlarda sizlerin yaptığı çalışmaların daha kaliteli olmasını sağlayacak" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından ise halk oyunu gösterisi ve minik öğrencilerin semazen gösterisi izleyicilerin beğenisine sunuldu. Gösterilerin ardından katılımcılar, Halk Eğitim Merkezinde yıl boyunca yapılan ürünlerin sergisini gezdi.
(BMG-UY-Y-)
24.05.2017 12:51:19 TSI
NNNN