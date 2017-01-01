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Kilis'te MHP İl teşkilatı kahvaltıda buluştu

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:54
Kilis'te MHP İl teşkilatı kahvaltıda buluştu
Kilis'te MHP İl teşkilatı kahvaltıda buluştu

(Fotoğraflı)

KİLİS (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kilis İl Teşkilatı, geniş katılımla birlik beraberlik dayanışma kahvaltısı düzenledi.
MHP Kilis İl Başkanı Hasan Mısırlıgil, MHP'nin bu ülkenin sigortası olduğunu vurgulayarak, "MHP olarak birlik ve beraberlikten yanayız, öncelikle ülkemizin ve milletimizin birlik ve beraberliğidir. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra genel başkanımızın duruşu açıkça ifade ediyor ve gösteriyor. Biz de üyelerimize yönelik birlik beraberliğimizi pekiştirmek için bir kahvaltı düzenledik. Görüldüğü gibi katılım yüksek. Bu partimize olan teveccühü gösteriyor. MHP'nin birlik ve beraberliği herkes tarafından bilinmektedir. Kilis İl teşkilatı olarak partimize yapılan algı operasyonalarına karşı dimdik duruşumuzu gösterdik ve göstermeye de devam edeceğiz. Kahvaltımıza katılan partililerimize yönetim Kurulumuz teşekkür ediyorum" dedi.
(MAD-SD-Y)

24.05.2017 12:54:24 TSI
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