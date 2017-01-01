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Develi Belediyesi'nin yol yapım çalışmaları devam ediyor



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Develi Belediyesi tarafından Sindelhöyük ve Öksüt mahallelerinde yol ve alt yapı çalışmaları başlatıldı.

İçme suyu ve kanalizasyonu olmayan evlere içme suyu boruları ve kanalizasyon boruları hattı çekme çalışmaları yapıldı. Ayrıca Öksüt mahallesinde, yeni yol açma çalışmalarına devam eden ekipler kumlama ve sıkıştırma çalışmaları yaptı.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, "Develi Belediyesi olarak dış mahallelerimizde de yol ve taziye yapım çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Bir çok köy ve dış mahallemizde de alt yapı çalışmalarımız başlayacak. Develi halkı her şeyin en güzeline layık. Bütün çalışmalarımız daha yaşanabilir ve daha güzel Develi için" dedi.

(AG-AÖ-Y)



24.05.2017 12:55:35 TSI

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