YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Tuşba'da "Gençlerin Geleceğe Hazırlanması ve Mesleki Rehberlik" programı

Tuşba'da "Gençlerin Geleceğe Hazırlanması ve Mesleki Rehberlik" programı



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van'ın Tuşba Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tuşba Belediyesi tarafından öğrencilere yönelik "Gençlerin Geleceğe Hazırlanması ve Mesleki Rehberlik" konulu bir program düzenlendi.

Vali Haydar Bey Anadolu Lisesinin konferans salonunda düzenlenen programa Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani'nin açılış konuşmasının ardından kürsüye çıkan Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, "Ben başta bu güzel sonuçların asıl sahibi olan sizleri tebrik ediyorum. Akabinde bu başarıya sebep olan, bu başarının ortaya çıkmasında emek veren çok kıymetli öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Okul müdürü ve müdür yardımları, çalışan personel kardeşlerimizi ve en önemlisi İlçe Milli Eğitim Müdürümüz ve İl Milli Eğitim Müdürümüzü. Belediye gibi sizlere dışarıda gelen eğitim materyalleri, destekli yola çıkan belediye çalışanlarına Milli Eğitim Bakanımıza kadar bütün kademedeki eğitime destek veren herkesi tebrik ediyorum. Tabii eğitimin şekli çok önemli, eğitim sonucunda insanlar mesleki rehberliklerle sevdikleriyle hayatlarına yön verecekler ve bu meslekleri icra ederken de demin ilçe milli eğitim müdürümüzün dediği gibi mutlu olacaklar. Bakın huzurlu, olacakları ve Türkiye'yi dünya devletleri içerisinde en üst noktaya en yukarı bir sırada taşıyacak, geleceğimiz olan siz gençlere biz doğru yönü, doğru yolu çizebilmek için bugün ve bundan sonra tatil olana kadar devam edeceğiz" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından ilk katılımcı Sosyolog Nihal Açar, mesleki eğitim ve kariyer planlama ile ilgili bilgiler verdi. Ardından Eczacı Seda Aytin ise, sağlık ile ilgili bilgiler verdikten sonra soru cevap kısmının ardından program son buldu.

(MSA-Y)



24.05.2017 12:57:11 TSI

NNNN

