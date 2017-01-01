YEREL HABERLER / ANTALYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Tevfik Köymen'den fotoğraf sergisi

Tevfik Köymen'den fotoğraf sergisi



(Fotoğraflı)



Arif Kaplan

ANTALYA (İHA)- Manavgatlı Fotoğraf Sanatçısı Tevfik Köymen'in 'Manavgat'ın Az Ötesi' temalı fotoğraf sergisi açıldı.

Manavgat Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'ndeki sergide Manavgat Doğal yaşantısındaki insanlar, kuşlar, kelebekler, böcekler, koyun sürüleri, köpekler ve doğal görüntülerden oluşan fotoğraflar yer alıyor. Serginin açılışında Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, "Manavgat'ta halkımızın sanata olan ilgisinin her geçen gün arttığını görmek sevindirici bir durum. Son 1 hafta içerisinde 3 ayrı serginin açılışını gerçekleştirdik. Bu sergilere vatandaşlarımız büyük ilgi gösterdi. Kentimizde sanatsal faaliyetlerin artış göstermesinde emeği geçen herkesi kutluyorum. Manavgat belediyesi olarak Manavgat'ın turizmin yanında bir sanat kenti olması için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

4. fotoğraf sergisini açan Fotoğraf Sanatçısı Tevfik Köymen, doğanın kötü kullanımı ve tahribatının tüm canlıların nesillerini tükettiğini, asıl amacının fotoğraflarıyla böylesine önemli bir soruna yetkililerin ve halkın dikkatini çekmek olduğunu dile getirdi.

(AK-Y)



24.05.2017 13:00:30 TSI

NNNN

