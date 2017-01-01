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Mezuniyet pikniği



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Yunus Emre İlkokulu 4-D sınıf öğrencileri için düzenlenen mezuniyet pikniğinde keyifli anlar yaşandı.

Çamlıca Piknik Mesire Alanında okul idaresinin organizasyonu ile düzenlenen piknikte bir araya gelen 4-D sınıfı öğrencileri,

öğretmenleri ile birlikte gönüllerince eğlendiler.

Gün boyunca piknik yapılan yeri şenlik alanına çeviren öğrenciler kendi aralarında çeşitli oyunlar oynarken, öğrenciler arasında yarışmalar da düzenlendi.

Sınıf öğretmeni Hasan Hüseyin Akbulut, mezun olan öğrencilerin eğitim öğretim gördükleri dönemlerde yaşamış oldukları güzel anılarına bir yenisini daha eklemek amacıyla mezuniyet pikniği düzenlediklerini belirtti. (EFE)



24.05.2017 13:01:11 TSI

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