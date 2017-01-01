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Aktif Kadın Yurttaş Eğitimi tamamlandı



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ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyesi'nin Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD) Antalya Şubesi'yle bu yıl 2'ncisini gerçekleştirdiği 'Aktif Kadın Yurttaş Eğitimi' tamamlandı.

Muratpaşa Belediyesi'nin TÜKD Antalya Şubesi'yle ilkini geçen yıl Balbey Gençlik Evi ve Kız Öğrenci Yurdu'nda gerçekleştirdiği Aktif Kadın Yurttaş Eğitimi programının yeni dönemini tamamladı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın verdiği son dersle dönem kapandı. Öğrencilere tavsiyesinde bulunan Başkan Uysal, "Kendi duruşunuzu başka kadınlara anlatmanız ve etkilemeniz lazım" dedi.



Sertifikalar verildi

TÜKD Antalya Şube Başkanı Ayla Yüksel ise bu projenin uygulanması için verdiği destekler dolayısıyla Başkan Uysal'a teşekkürlerini iletti. Konuşmaların ardından eğitimlere katılan üniversite öğrencilerine sertifikaları verildi.



Aktif Kadın Yurttaş Eğitimi nedir?

Geleceğin Türk kadınını güçlendirme amacı taşıyan ve 22 şehirde devam eden 'Aktif Kadın Yurttaş Eğitimi' projesinin Antalya ayağına Muratpaşa Belediyesi Kızıltoprak Gençlik Evi ve Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan 88 üniversite öğrencisi katıldı. TÜKD Antalya Şubesi üyeleri arasından konularda uzman ve birikim sahibi olan gönüllüler eliyle yürütülecek proje kapsamında temel insan hakları, toplumsal cinsiyet, Türkiye'de kadın olmak, kadına yönelik şiddet ve çocuk hakları, Cumhuriyet aydınlanması ve eğitim-öğretim hakkı, iletişim özgürlüğü, kadın sağlığı gibi konularda eğitimler verildi.

(SÇ-SÇ-Y)



24.05.2017 13:06:03 TSI

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