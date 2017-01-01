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Başkan Bakıcı Türkiye Dart Şampiyonası'na katılacak sporculara başarılar diledi



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Okullar Arası Dart Türkiye Şampiyonasına katılacak öğrenciler şampiyona öncesinde beden eğitimi öğretmenleri ile birlikte Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'yı ziyaret etti.

Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'yı; 26-29 Mayıs 2017'de Gaziantep'te yapılacak Okullar Arası Dart Genç Kızlar ve Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası'na katılacak Genç Kızlar Dart Takımı ile Genç Erkekler Dart Takımı sporcuları beden eğitimi öğretmenleri Abdülkerim Erkul, Süleyman Yakın ve Osman Nuri Tetik ile birlikte makamında ziyaret ettiler. Yapılacak turnuva hakkında bilgi alan Başkan Bakıcı, spora ve sporcuya desteğinin her zaman süreceğini belirterek Bozüyük'e Türkiye derecesi ile dönmeleri temennisinde bulundu ve şampiyonada ilçemizi temsil edecek sporculara ve hocalarına başarılar diledi.

Türkiye Liseler arası düzenlenen Kız ve Erkek Dart Şampiyonasına Bozüyük Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız Dart takımı; Tuğçe Erdoğan, Merve Kartal, Semiha Derin, Esra Yılmaz, Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Erkek Dart takımı; Levent Fıstıkçı, Okan Yanpala, Enes Demirlenk, Yunus Emre Gacarlar ve Bozüyük İMKB Anadolu Lisesi Erkek Dart Takımı; Yunuscan Yıldırım, Ahmet Besim Deveci, Sefa Ateş'ten oluşan takımlar bölge müsabakalarını başarıyla tamamlayarak Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandılar.

(FSİ-MET-Y)



24.05.2017 13:11:23 TSI

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