YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Atatürk Üniversitesi Öğrencileri Mobbingi anlattı

Atatürk Üniversitesi Öğrencileri Mobbingi anlattı



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Erzurum Atatürk üniversitesi iletişim fakültesi halkla ilişkiler ve tanıtım son sınıf öğrencileri mobbingle ilgili bir sunum yaptılar.

Öğrenciler Gökhan Kamar, Alper Bora Alper Karabörklü, Yiğit İlyas Polat, Emre Yaroglu Toprak Mahsulleri ofisi TMO da mobbingle ilgili sunum yaparak çalışanları bilgilendirdiler.

Öğrenciler, "Mobbing bir veya birkaç kişinin bir diğer kişiye uyguladığı, düşmanca ve ahlaka, etiğe aykırı yöntemlerle uygulanan sistematik psikolojik bir baskı" olduğunu dile getirerek şöyle dediler:

'Türkçesi için "yıldırma" denebilir. Aslında kelimenin anlatmak istediği şey: iş yerindeki duygusal taciz. Psikolojik şiddet, dışlama, aşağılama, rahatsız etme, çalışma motivasyonunu, özgüvenini kırma ve mutsuz etme'

Türkiye de mobbingle mücadelenin henüz yeterli safhada olmadığını dile getiren öğrenciler mobbingle mücadelenin yeterli düzeyde çalışanların bilgi sahibi olmadığı ve yaptıkları sunumla dikkat çekerek daha da yaygınlaşması gerektiğini dile getirdiler.

(ERZ-AT-Y)



24.05.2017 13:12:14 TSI

NNNN

