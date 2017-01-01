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İlkokul öğrencilerinin oyun coşkusu



(Fotoğraflı)



Muhammed Emin Beytul

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de İlkokullar Arası Geleneksel Çocuk Oyun Şenlikleri finalinde çocuklar doyasıya eğlendiler.

Valiliğin önderliğinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Oyun Başlasın" etkinliğinde eğlenceli dakikalar yaşandı. Kimi zaman bu yarışmalara öğrenci velileri de dahil oldu. Gün içerisinde yaklaşık olarak bin 500 ilkokul öğrencisinin katıldığı projede 10 farklı oyun dalında yarışlar yapıldı. Yarışlara katılan bütün öğrencilere madalya verildi.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Şen, projenin Vali Azmi Çelik'in himayesinde yürütüldüğünü belirterek, "Bugün burada Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile beraber geçen sene başlattığımız ve geleneksel hale getirmeyi amaçladığımız çocuk oyunları etkinliğini gerçekleştiriyoruz. Belirlemiş olduğumuz 10 farklı oyunu Eskişehir genelinde 150 ilkokulumuzda toplam 14 ilçede 40 bin öğrencimizle 1 aydır bu sahada oyun arkadaşlığını, spor centilmenliğini, birbirleriyle olan olumlu tutum ve davranışlarını geliştirmek için çocuklarımızı buraya topladık. Bugün sahamızda yaklaşık olarak bin 500 çocuk var. Yağ satarım bal satarım oyunu, mendil kapmaca oyunu, olimpiyat halkalarına isabet ettirme, atış oyunu, kanguru oyunu, fasulye torbalarıyla isabetli atış oyunu. Oyunların hepsini biz seçtik. Çocuklarımızın kaynaşmasını aralarındaki dostluk ve kardeşlik bağının güçlenmesi için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, Vali Azmi Çelik, İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hüseyin Aksoy, okul müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.

(MEB-MET-Y)



24.05.2017 13:15:36 TSI

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