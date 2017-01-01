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Büyükşehir Belediyesi Muratpaşa ve Korkuteli'nde 8 taşınmazını satıyor



ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muratpaşa ve Korkuteli ilçesinde 8 adet taşınmazını, toplam 1 milyon 583 bin TL üzerinden 1 Haziran'da ihaleyle satışa çıkarıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, belediye kaynaklarının etkin ve ekonomik olarak değerlendirilmesi ve Antalya ekonomisine kazandırılması amacıyla Muratpaşa ve Korkuteli ilçelerinde 8 adet taşınmazını toplam 1 milyon 583 bin TL bedel üzerinden 1 Haziran 2017'de ihaleyle satışa çıkarıyor. Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu'nda açık ihale usulüyle gerçekleştirilecek ihalelerde 50 bin TL'nin altındaki satış bedelleri peşin olarak, 50 bin TL ve üzerindeki satış bedelleri ise yüzde 25'i peşin kalanı 5 ayda 5 eşit taksitle ödenebilecek.



1 Haziran'da ihaleye çıkacak mesken, arsa ve araziler

Muratpaşa İlçesi Gebizli Mahallesi'nde bulunan 297 bin metrekare yüzölçümlü 1 adet taşınmaz 640 bin TL bedel üzerinden saat 16.00'da, Cumhuriyet Mahallesi'nde 110 metrekare kullanım alanları bulunan 2 adet mesken 149 bin TL ve 156 bin TL bedeller üzerinden, saat 15.00 ve 15.20 saatlerinde, Altındağ (Kışla) Mahallesi'nde 92 metrekare kullanım alanı 1 adet mesken 132 bin TL bedel üzerinden saat 15.40'da,Üçgen Mahallesi'nde 90 metrekare kullanım alanı bulunan 1 adet mesken 126 bin TL bedel üzerinden saat 15.50'de.

Korkuteli İlçesi Yaka Mahallesi'nde bulunan 12 bin 13 metrekare yüzölçümlü 1 adet taşınmaz 60 bin TL bedel üzerinden saat 16.10'da, Yeleme Mahallesi'nde bulunan 27 bin 579 metrekare yüzölçümlü 1 adet taşınmaz 230 bin TL bedel üzerinden, saat 16.20'de, Yeşilyayla Mahallesi'nde bulunan 28 bin 200 metrekare yüzölçümlü 1 adet taşınmaz 90 bin TL bedel üzerinden, saat 16.40'da yapılacak.

Öte yandan ihalesi yapılacak olan Belediye taşınmazları ile ilgili gerekli bilgi Antalya Büyükşehir Belediyesi web sitesinde (www.antalya.bel.tr) yayınlanıyor. Ayrıca konu ile ilgili olarak Antalya Büyükşehir belediyesi Emlak Şube Müdürlüğünden ayrıntılı bilgi alınabilecek.

(SÇ-SÇ-Y)



24.05.2017 13:17:51 TSI

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