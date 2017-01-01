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Türk Kızılayı'ndan 'sevgi bohçası'



(Fotoğraflı)



Ahmet Altay

ORDU (İHA) - Türk Kızılayı Fatsa Şube Başkanlığı, Fatsa Devlet Hastanesinde yeni doğmuş bebekler için hazırlanan sevgi bohçalarını dağıttı.

Türk Kızılayı Fatsa Şube Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında, Fatsa Devlet Hastanesinde yeni doğum yapan kadınlara sevgi bohçaları Kızılay görevlileri tarafından dağıtıldı. Fatsa Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Nurdoğan Karadağlıoğlu ve Fatsa Kızılay Dernek Başkanı Erdi Şevketoğulları'nın da katıldığı yardım çalışmasında, Kızılay üyeleri servisteki odaları gezerek bir çocuğun tüm ihtiyaçlarının yer aldığı bohçaları annelere teslim etti.

Fatsa Kızılay Şubesi'ne annelere verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederek sözlerine başlayan Fatsa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Nurdoğan Karadağlıoğlu, "Kızılay temsilcilerinin nazik davranışları gerçekten çok anlamlı. Yeni doğan annelerin yanında olmanın güzel ve erdemli bir davranış olduğunu söylemek istiyorum" diye konuştu.

Fatsa Kızılay Şube Başkanı Erdi Şevketoğulları ise, "Yeni doğum yapan annelerin yanında olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Başhekimimizle anlaştıktan sonra böyle bir programı düzenledik. Yeni doğum yapmış annelerimizi ve bebeklerimizi ziyaret ederek onların sevinçlerine ve mutluluklarına ortak olduk. Hayatın her anlamında Kızılay var ve buda onlardan birisi. Yeni doğan bebeklerimizin ihtiyaçlarımızı karşıladığımız için mutluyuz" dedi.

Yeni doğum yapan anneler, Kızılay ekibine bu anlamlı yardımlarından dolayı teşekkür ettiler.

(AA-SLH-Y)



24.05.2017 13:19:11 TSI

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