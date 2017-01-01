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Başkan Kayda'dan Belediyespor'a tebrik



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Belediyespor'un yeni yönetimini tebrik ederek başarılar diledi.

Salihli Belediyespor Razlı Tesislerinde Kulüp Başkanı Serkan Sözer ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen Başkan Zeki Kayda, "Salihli'de spor ve özellikle futbol herkes tarafından çok seviliyor. Hepinizi zor bir görev bekliyor. Yeni yönetim hayırlı olsun" dedi.

Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Süreyya Karaoğlu ve İbrahim Karaca'nın da katıldığı toplantıda yeni yönetimi kutlayan Başkan Kayda, Serkan Sözer başkanlığında oluşturulan yeni yönetimin önümüzdeki sezonda çok çalışarak başarıya ulaşacaklarını ifade etti. Başkan Kayda, tüm amatör spor dallarında hizmet veren Salihli Belediyespor'un 1035 lisanslı sporcusuyla ulusal ve uluslararası başarılara imza attığını vurguladı. Judo Takımında 16 Milli sporcunun Salihli ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiğini belirten Başkan Kayda, Masa Tenisi Bayan Takımının da 3. Ligden 2. Lige yükseldiğini söyledi.

(BA-SC)



24.05.2017 13:23:52 TSI

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