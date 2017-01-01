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Gömeç ilçesi gelişiyor

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:24
Gömeç ilçesi gelişiyor
Gömeç ilçesi gelişiyor

(Fotoğraflı)

Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, bir işyerinin açılış törenine katılan Belediye Başkan Yardımcısı Eşref Uslu, ilçenin süratle gelişmeye başladığını söyledi. Gömeç'in ikinci kuyumcusunun kurdelesini kesen Uslu, iş yerlerinin sayısının artmasının kendilerini sevindirdiği söyledi.
Gömeç'de Hükümet Konağı karşısında Murat Bilgen ve Kenan Demirkol'un birlikte açtıkları Kuyumcu dükkanı için açılış töreni düzenlendi. Vatandaşlara, kavurma, pilav, lokma ve ayran ikramı yapılan açılışta büyük coşku yaşandı. İşyerinin kurdelesini kesen Belediye Başkan Yardımcısı Eşref Uslu, " Gömeç'imiz süratle gelişmektedir. Son yıllarda çok sayıda bina yapılırken, işlerlerinin sayısı da hızla artmaktadır. Bizde işyerlerinin açılmasına çok seviniyoruz. Her işyeri bir istihdamdır. Yeni mekanın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi. Ucuz ve kaliteli hizmet vermeyi amaçladıklarını anlatan Murat Bilgen'" Biz İstanbul'dan geliyoruz. Onun için piyasayı iyi biliyoruz. Fiyatlarımız uygun olacak. Kapalı Çarşıyı Gömeç'e getirmek istiyoruz. Açılışımıza katılanlara çok teşekkür ediyorum" dedi.
(FT)

24.05.2017 13:24:24 TSI
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