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Yıl boyunca yapılan eserler görücüye çıktı



(Fotoğraflı)



Hasan Yiğen

MANİSA (İHA) - Kula Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından eğitim öğretim yılı içerisinde yapılan el sanatları, dokumalar, ahşap sanatları ve benzeri ürünlerden oluşan eserlerin yer aldığı yıl sonu sergisi büyük ilgi gördü.

Kula Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin bir eğitim öğretim yılı boyunca yaptığı eserler geleneksel yıl sonu sergisiyle görücüye çıktı.

Serginin açılışında konuşan Kula Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Saracalıoğlu, halk eğitim merkezinde yapılan kurslarda çıkarılan güzel eserlerin sergiye sunulduğunu ifade ederek, "2016 - 2017 eğitim öğretim yılında 1 Eylül 2016 tarihinde başlayan ve devam eden merkezimizde 14 adet okuma yazma kursumuzda 35 kursiyerimiz, 35 adet mesleki ve teknik kurslarımızda 910 kursiyerimiz, 55 adet sosyal ve kültürel kurslarımızda 1.223 kursiyerimiz, genel toplamda ise 104 kursumuzda 857 erkek 1.311 kadın olmak üzere 2 bin 168 kursiyerimiz kurslarımızdan faydalanmışlardır. Bugün kursiyerlerimiz tarafından yıl boyunca yapılan el emeği göz nuru eserlerin sergilendiği geleneksel yıl sonu el sanatları sergimizi düzenledik. Bu sergimizin hazırlanmasında emeği geçen idareci arkadaşlarıma, öğretmenlerimize, kursiyerlerimize ve okul aile birliğimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Serginin açılış kurdelesini Kula Kaymakamı Osman Güven, Kula Belediye Başkan vekili Mehmet Karaayak ve Kula Garnizon Komutanı Askerlik Şubesi Başkanı Yüzbaşı Melih Oğuz kesti. Kurdele kesilmesinin ardından düzenlenen sergiyi gezen protokol üyeleri, sergilenen eserleri büyük beğeniyle inceledi. Program ikramların sunulmasıyla sona erdi.

(HY-SC)



24.05.2017 13:46:33 TSI

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