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Fenerbahçeli başkana Beşiktaş atkısı

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:50
Fenerbahçeli başkana Beşiktaş atkısı
Fenerbahçeli başkana Beşiktaş atkısı

(Fotoğraflı)

Behzat Akcan
MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli ilçesindeki Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Erkan Esen ve Başkan Yardımcısı Meriç Berkil, Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Başkan Kayda'ya dernek çalışmaları ile ilgili bilgi veren Esen, ziyaret anısına Beşiktaş atkısı hediye etti.
Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda Salihli Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Erkan Eser ve başkan yardımcısı Meriç Berkil'i makamında ağırladı.
Dernek Başkanı Esen, pazar günü oynanacak olan Gaziantepspor -Beşitaş şampiyonluk maçının Kent Meydanı'nda dev ekranda izleneceğini belirterek, desteğinden dolayı Başkan Kayda'ya ayrıca teşekkür etti.
Ziyaretlerinden dolayı Salihli Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Erkan Esen ve Başkan Yardımcısı Meriç Berkil'e teşekkür eden Başkan Kayda, kendilerine dernek çalışmalarında başarılar diledi. Başkan Esen ziyaret anısına Başkan Kayda'ya çiçek ve Beşiktaş atkısı hediye etti.
(BA-SC)

24.05.2017 13:50:07 TSI
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