Yavru kedilere polis şefkati
(Fotoğraflı)
Ahmet Altay
ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde anneleri tarafından terk edilen yavru kedilere Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğünde çalışan polisler sahip çıktı.
Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bahçelerinde anneleri tarafından terk edilen iki yavru kedi buldu. Polisler, Yumak ve Kumsal adı verdikleri yavru kedilerin karınlarını süt verip doyurduktan sonra veteriner hekime götürerek kontrol ettirdi.
Polisler tarafından Ordu Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teslim edilen kediler, hayvan barınağına götürüldü.
(AA-SLH-Y)
24.05.2017 13:54:21 TSI
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