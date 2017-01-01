ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yavru kedilere polis şefkati

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:54
Yavru kedilere polis şefkati
Yavru kedilere polis şefkati

(Fotoğraflı)

Ahmet Altay
ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde anneleri tarafından terk edilen yavru kedilere Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğünde çalışan polisler sahip çıktı.
Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bahçelerinde anneleri tarafından terk edilen iki yavru kedi buldu. Polisler, Yumak ve Kumsal adı verdikleri yavru kedilerin karınlarını süt verip doyurduktan sonra veteriner hekime götürerek kontrol ettirdi.
Polisler tarafından Ordu Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teslim edilen kediler, hayvan barınağına götürüldü.
(AA-SLH-Y)

24.05.2017 13:54:21 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Türk Kızılayı'ndan 'sevgi bohçası'
YEREL

TÜRK KIZILAYI'NDAN 'SEVGİ BOHÇASI'
Ordu'daki cinayet
YEREL

ORDU'DAKİ CİNAYET
Fatsa'da &quot;Terörle Mücadele ve Teröre Lanet&quot; sergisi açıldı
YEREL

FATSA'DA "TERÖRLE MÜCADELE VE TERÖRE LANET" SERGİSİ AÇILDI
Ordu'da FETÖ/PDY davası
YEREL

ORDU'DA FETÖ/PDY DAVASI
Öğrenciler tasarladıkları kıyafetleri sergiledi
YEREL

ÖĞRENCİLER TASARLADIKLARI KIYAFETLERİ SERGİLEDİ
Ordu'da yeni stat inşaatına başlandı
YEREL

ORDU'DA YENİ STAT İNŞAATINA BAŞLANDI
Ulaşıma dev yatırım
YEREL

ULAŞIMA DEV YATIRIM
Camilere Ramazan hazırlığı
YEREL

CAMİLERE RAMAZAN HAZIRLIĞI
Fatsa'da TUBİTAK Bilim Fuarı
YEREL

FATSA'DA TUBİTAK BİLİM FUARI
Ordu'da cinayet
YEREL

ORDU'DA CİNAYET
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin çocukluk halleri
ŞİPŞAK

ÜNLÜ OYUNCU DEDESİYLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

 1
  • 2 Soner Sarıkabadayı'nın saçlı hali şaşırttı
  • 3 Kızı Şener Şen'in kopyası
  • 4 Ünlü oyuncu eridi bitti! Tam 40 kilo verdi