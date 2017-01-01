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Acil servislere akıllı sistem projesi Yalova'ya birincilik getirdi



(Fotoğraflı)



Saim Çotuk

YALOVA (İHA) - "Sağlıkta parlak fikirler arıyoruz" sloganıyla düzenlenen 'Geleceğin Sağlık Yöneticileri Yarışması'na katılan Yalova Devlet Hastanesi personelleri Mehmed Burhan Topsöğüt ve Hasan Kutlu ödüle layık görüldü.

Yalova'da geliştirilen ve kısa adı ASRİ olan 'Acil Servis Aşırı Kalabalığının Belirlenmesi, Azaltmak İçin Strateji Geliştirilmesi ve Çözümler, Acil Servis Rağbet İşleyişi' isimli proje, en inovatif proje olarak birinci oldu. LİV Hospital'in düzenlediği yarışmada dereceye girenler, Sağlık ve Sigorta Yöneticileri Derneği (SASDER)'nin 11-14 Mayıs tarihlerinde Antalya'da düzenlenen 5. Ulusal Kongresi'nde açıklandı. Projede birinci olan Mehmed Burhan Topsöğüt ve Hasan Kutlu, kongrede ödüllerini aldı.

Uzun süredir acil serviste hemşirelik yapan Mehmed Burhan Topsöğüt ve Hasan Kutlu ikilisi, acil servislerde oluşan aşırı yoğunluk sebebiyle yaşanan sıkıntıları gözlemledi. Topsöğüt ve Kutlu, acil servisin azami kapasiteye ulaşmak üzere olduğunu tespit edip, servisin işlevsiz duruma düşmesine izin vermeden hastane yönetimini uyaran bir sistem geliştirdi.

Trafik lambalarındaki ışık sisteminden ilham alan Mehmed Burhan Topsöğüt ve Hasan Kutlu'nun ASRİ Sistemi'nde yeşil renk normal işlevsel durumdaki acil servisi, sarı renk uyarı durumundaki acil servisi ve kırmızı renk de alarm durumundaki acil servisi temsil ediyor. Sistem özellikle hastanelerin acil servislerine, acil hasta yetiştiren 112 ambulansları için hayati bir önem taşıyor, bu sistem sayesinde ambulanslar yoğun olduğu bilinen acil servis yerine daha az yoğun olan acil servise yönleniyor.

Sistem aynı zamanda sağlık sistemindeki idare kademelerine de yoğunluk konusunda düzenli bilgi akışı sağlıyor. Sistem önce hastane yönetimine daha sonra İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Afet Koordinasyon birimine, son adım olarak da Sağlık Bakanlığı'na kadar bilgi akışı sağlıyor. ASRİ, aynı zamanda istatistiki bilgi hafızası olarak gelecekteki karar ve uygulamalar için de referans kaynağı oluyor. Bu projenin temel hedef kitlesi Türkiye'de bulunan kamu ve özel sektöre ait tüm acil servisler ve 112 komuta merkezleri olarak belirlendi.

(SÇ



24.05.2017 13:54:35 TSI

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