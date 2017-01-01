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Niksar'da emniyet muhtarlarla huzur toplantısı yaptı



(Fotoğraflı)



Sedat Özata

TOKAT (İHA) - Tokat'ın Niksar ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü, merkeze bağlı mahalle muhtarları ile huzur toplantısı yaptı.

Toplantının, ilçedeki kamu düzeninin bozulmaması, suç işlenmesini önlenmek amacıyla kurumlar ve kişiler arası koordinasyonu sağlamak için yapıldığı belirtildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü lokalinde gerçekleştirilen toplantıya İlçe Emniyet Müdür Vekili Bilal Kürşat Kılıçarslan, polisler ve 19 mahallenin muhtarları katıldı.

İlçe Emniyet Müdür Vekili Kılıçarslan toplantıda yaptığı konuşmada, genel güvenlik hizmetlerinin ve suçla mücadelenin, sadece polis hizmetleri eksenli değil, çok yönlü ve bütüncül bir şekilde yürütülmesi ve suçla mücadelenin etkin kılınmasının, toplumun güvenlik hizmetlerine etkin şekilde katılımı, desteği ve bilgilendirilmesi ile mümkün olacağını söyledi.

Kılıçarslan, "Güvenlik hizmetlerinin etkin ve hızlı yapılabilmesi için toplumla iç içe ve topyekün yürütülmesi amacı ile muhtarların, vatandaşlar ve emniyet mensupları ile sürekli olarak irtibat halinde bulunmaları gerekmektedir" dedi.

Toplantıda mahalle muhtarları ile ilçenin sorunları konusunda görüş alışverişinde bulunulurken, ilçenin daha huzurlu bir hale getirmek için alınabilecek önlemlerle ilgili olarak da, vatandaşların huzurunu bozabilecek en ufak ayrıntıyı bile en kısa sürede emniyete bildirmeleri gerektiği hatırlatıldı. İlçe genelinde yürütülen asayiş ve trafik güvenliği hizmetleri ile okullar çevresinde alınan güvenlik önlemlerinin aktarıldığı toplantıda, trafikte meydana gelen aksaklıkların giderilmesi için yayaların ve araç kullananların trafik işaretleri ve kurallarına uymaları gerektiği vurgulandı.

(SÖZ-GF-Y)



24.05.2017 13:58:16 TSI

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