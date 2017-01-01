TÜİK, ASKON üyelerine TÜİK verilerinin üretimi ve kullanımı hakkında bilgi verdi
(Fotoğraflı)
ADANA (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bölge Müdürü Durmuş Ali Şahin, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) üyelerine "TÜİK Verilerinin Üretimi ve Kullanımı" konulu konferans verdi.
ASKON Adana Şubesi'nde gerçekleşen konferansta TÜİK personeli tarafından TÜİK hakkında sunum yapıldı.
TÜİK Bölge Müdürü Durmuş Ali Şahin, katılımcıları selamlayarak TÜİK Verilerinin Üretimi ve Kullanımı hakkında bilgiler verdi. Seminere ASKON üyeleri ve işadamları katıldı.
ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, bilginin üç şekilde elde edildiğini ve bunlardan en çok göz ardı edilenin doğru haber olduğunu ifade etti.
Konferans sonunda TÜİK Bölge Müdürü Durmuş Ali Şahin'e ASKON Adana Şubesi Başkan Yardımcısı Bekir Aydemir bir tablo hediye etti.
(ELF-Y)
24.05.2017 13:55:39 TSI
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