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Vali Dağlı bu kez Suriyelileri dinleyecek

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:58
Vali Dağlı bu kez Suriyelileri dinleyecek
Vali Dağlı bu kez Suriyelileri dinleyecek

(Fotoğraflı)

Ali Yıldız
DÜZCE (İHA) - Düzce Valisi Zülkif Dağlı Düzce'de yaşayan yabancı uyruklu ve özellikle Suriyeli vatandaşların sorunlarını dinlemek üzere bir halk günü tertip edeceklerini açıkladı.
Vali Zülkif Dağlı başkanlığında ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla KADİM (Kardeşlik, Dostluk, Akrabalık İletişim Merkezi adı altında kurulan birimin faaliyetleri üzerine bir toplantı gerçekleştirildi.
Vali Dağlı Merkez aracılığıyla Düzce'de yabancı uyruklu vatandaşlar ile ilgili gerçekleştirilen faaliyetleri takip ettiklerini ifade ederek "İlimizdeki Suriyeliler ve diğer yabancılarla ilgili KADİM adı altında bir merkez kurduk. Emniyet, Jandarma ve Milli Eğitim'den temsilcilerimiz, Sivil toplum kuruluşları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından arkadaşlarımız toplantıya katıldı. Çalışma 3 ay önce başladı. Uzun zamandır durum takibi yapıyoruz. Ne aşamada olduğumuzu konuşmak istedik. Ardından ilimizdeki yabancılara hitaben bir halk günü yapacağız" dedi.
(AY)

24.05.2017 13:58:42 TSI
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