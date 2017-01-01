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Finike Çocuk ve Gençlik Evi inşaatı yükseliyor



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, Finike ilçesinin en büyük ihtiyaçlardan birini karşılamak üzere yapımına başladığı Finike Çocuk ve Gençlik Evi'nin inşaatı hızla devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel'in Finikelilere sözünü verdiği, ilçenin öğrenci yurdu sorununa çözüm amacıyla inşaatına başlanan Finike Çocuk ve Gençlik Evi Sosyal Tesisi, hızla yükseliyor. 5 katlı olacak tesisin son katının beton dökümü yapılıyor. Ardından duvar ve çatı yapımına başlanacak. Projenin 2018 yılı başında tamamlanması hedefleniyor.



Öğrenciler için herşey düşünüldü

Eski Elmalı Finike yolu üzerinde inşa edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi Finike Çocuk ve Gençlik Evi Sosyal Tesisi 85 odalı ve 170 kişi kapasiteli. Öğrenci yurdunun modern binasında öğrencilerin kullanımına uygun olarak oyun salonu, fitness salonu, tv ve eğlence odaları, internet ve çalışma odaları tasarlandı. Öğrencilerin konforu için her şeyin düşünüldüğü yurtta ayrıca 210 kişilik konferans salonu, 216 kişilik yemekhane, engelli asansörü, fuaye alanı, mescit, çok amaçlı salon ve kat ofisleri de yer alıyor. Ayrıca öğrencilerin keyifli vakit geçirmeleri için açık alanlar, yürüyüş parkurları ve seyir terasları da oluşturulacak.

(SÇ-SÇ-Y)



24.05.2017 14:00:33 TSI

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