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Dilara Bozan gurur kaynağımız oldu

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:02
Dilara Bozan gurur kaynağımız oldu
Dilara Bozan gurur kaynağımız oldu

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Dünya ve Avrupa Şampiyonluklarında dereceleri olan son olarak Bakü'de düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'nda birinciliği elde ederek altın madalya kazanan Düzce Belediyespor Kulübü sporcusu Karateci Dilara Bozan'ı makamında ağırladı. Dilara Bozan'ın Dünya ve Avrupa şampiyonluklarında önemli başarılar elde ettiğini belirten Başkan Mehmet Keleş ' Dilara Bozan göğsümüzü kabarttı. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Belediye olarak da her zaman arkasında olduğumuzu, desteklediğimizi açıklamak istiyorum' dedi.
Dilara Bozan'ın Karate branşında çeşitli kategorilerde Dünya ve Avrupa şampiyonluklarında başarı kürsüsüne çıktığını hatırlatan Başkan Mehmet Keleş, ' Bozan önemli başarılara imza attı. 2015 yılında Avrupa oyunlarında ülkemize bronz madalya kazandırdı. Balkan şampiyonasından altın madalya ile döndü. 2016 yılında Dünya üçüncülüğünü elde etti. Kariyeri başarılarla dolu. Son olarak Bakü'deki İslami Dayanışma Oyunları'nda birinciliği elde ederek altın madalya kazandı. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Başarılarının artarak devam edeceğine inanıyoruz. Sporda sürekli başarı çok önemlidir. Dilara Bozan'ın ülkemize daha çok madalya getireceğine inancımız tamdır. Düzce Belediyesi olarak da her zaman arkasındayız, destekliyoruz' dedi. Başkan Mehmet Keleş daha sonra, Dilara Bozan'a altın ve hediye çeki takdim etti. Şampiyon Dilara Bozan'ın makam ziyaretinde Düzce Belediyespor Kulüp Başkanı Hatun Albayrak Şengüloğlu, antrenörü Mehmet Albayrak ile ailesi de hazır bulundu.
(TT-AY)

24.05.2017 14:02:18 TSI
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