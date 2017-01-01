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Şehit babasından Kaymakam'a ziyaret



(Fotoğraflı)



Serkan Şansever

ÇORUM (İHA) - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde polis helikopterinin düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Yavuz Selim Karaman'ın babası Hasan Karaman Sungurlu Kaymakamı Mitat Gözen'i ziyaret etti.

Kaymakam Gözen'e oğullarının şehit haberini aldıkları andan itibaren kendilerine gösterdiği ilgi nedeniyle teşekkür eden şehit babası Karaman ''Oğlumuzun şehit olduğu haberini aldığımız andan itibaren bizi hiç yalnız bırakmadınız, hep yanımızda olduğunuz. Bize verdiğiniz desteğe teşekkür etmek için, sizi ziyaret etmek istedik.Acımızı paylaşarak, hiç yalnız bırakmayarak bizi çok mutlu ettiniz'' ifadesini kullandı.

(SŞ-BÖ)



24.05.2017 14:07:33 TSI

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