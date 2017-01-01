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El emeği göz nuru eserler görücüye çıktı



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TRABZON (İHA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında düzenlenen meslek edindirme kurslarına katılan kursiyerler tarafından üretilen el emeği göz nuru eserler açılan sergi ile vatandaşların beğenisine sunuldu.

Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen serginin açılışında konuşan Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Akkaya, 6 ayrı merkezde, 45 branşta yapılan ve 2 bin 420 kursiyerin katıldığı meslek edindirme kursları ile vatandaşları meslek sahibi yaparken aynı zamanda aile bütçelerine katkı yapmalarına imkan sağlama gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde her yaş ve eğitim düzeyindeki bireylere yönelik olarak düzenledikleri eğitim, sanat, spor ve meslek edindirmeye yönelik kurslara vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini kaydeden Akkaya, kurslara katkı sağlayan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Ortahisar Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü ile öğreticilere ve Büyükşehir Belediyesi personeline teşekkür etti.

Akkaya ve beraberindekiler sergiyi gezerek gayretlerinden ve ortaya koydukları eserlerden dolayı kursiyerleri tebrik etti.

(BK-ÖS-Y)



24.05.2017 14:12:51 TSI

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