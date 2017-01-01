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Ticaret Lisesi'nde mezuniyet coşkusu

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:13
Ticaret Lisesi'nde mezuniyet coşkusu
Ticaret Lisesi'nde mezuniyet coşkusu
- Eski mezunlar ve yeni mezunlar birlikte kep attı

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Eski adı Ticaret Meslek Lisesi olan Ahi Evran Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen mezuniyet ve pilav günü etkinliği eski ve yeni mezunları buluşturdu.
Ahi Evran Mesleki Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleştirilen törene, Ticaret Meslek Lisesi Mezunları Derneği (TİLMED) üyeleri de katıldı. Öğrenciler mezun olmanın heyecanını yaşarken velileri de en az onlar kadar heyecan yaşadı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Günün anlam ve önemine yönelik bir konuşma gerçekleştiren Okul Müdürü Mustafa Eker, mezun olan öğrencileri kutladı. Öğrenciler ile bir aile olduklarını belirten Eker, "Türk Dil Kurumu sözlüğü "mezun" kelimesine üç anlam yüklüyor; birincisi bir okulu bitirmiş ve diploma almış kimse, ikincisi izin almış kimse ve üçüncüsü yetki verilmiş kimse. Bugün sizlere okulumuzu başarıyla bitirdiğiniz için diploma, okuldan ayrılmak için izin ve kendi hayatınızı kurmak, yaşamak için size yetki veriyoruz. Bizler sizlere dört koca yıl boyunca birçok şeyi öğretmeye çalıştık. Eğitim sistemimiz sizleri birçok şeye hazırlıyor ama hayata hazırlamak konusunda maalesef sınıfta kalıyoruz. Bugün sizleri buradan en güzel duygularla uğurlarken, bir büyüğünüz olarak sizlere okulunuzun son dersini vermeyi uygun görüyorum. Birçok insan hayatın adil olmadığını düşünür ancak hayatın kendine has bir adaleti vardır. Gözlerini kapamadan önce kimsenin kimsede bir hakkı kalmaz. Bu yüzden adaleti kendiniz sağlamaya çalışarak enerjinizi boşa harcamayın ve yapabileceğiniz şeylerden geri kalmayın. Hayat uzun bir yolculuktur. Okuldan mezun olur olmaz hemen iş bulamayacaksınız ya da yüksek paralar kazanamayacaksınız. Hemen bir şeylere sahip olamayacaksınız ve olmanız da gerekmiyor. Sabırla, inatla ve inançla çalışıp mücadele edin. Öğretmenlerinizin katı olduğunu düşünüyorsanız, henüz patronunuzla tanışmadınız demektir. İşleri berbat ettiğinizde kapıyı çarpıp tuvalete gidemeyecek ya da geç kaldığınızda velinizi iş yerine çağıramayacaksınız. Gerçek dünya, kendinize duyduğunuz saygıyı okulunuz kadar önemsemeyecek. Sizin kendinizi iyi hissetmeden önce, bir şeyler başarmanızı bekleyecek. Okul kazanan ve kaybeden herkesi mezun etmiş olabilir. Hayat öyle yapmaz. Herkes hayal kurar ama herkes hayallerine kavuşamaz. Hayallerine kavuşanlar sadece gerekli yeteneğe sahip olanlar değillerdir. Yeteneği eğitim, adanmışlık ve çok çalışmakla tamamlayanlar hayallerine kavuşabilirler" ifadelerini kullandı.
"Her şey sizin elinizde"
Ardından TİLMED Onursal Başkanı Ali Eldem bir konuşma gerçekleştirdi. Kendilerinin zamanında böyle güzel mezuniyet törenleri yaşayamadığını söyleyen Eldem, "Bizler de bu mutluluğu sizler ile birlikte paylaşıyoruz. Aramızda bu okuldan 60 yıl önce mezun olan ağabeylerimiz var. Ben bu okuldan 48 yıl önce mezun oldum ve bu okuldaki anılarımı hiç unutmadım. Sizlerin de unutacağını zannetmiyorum. Elinize bugün bir anahtar teslim edildi. Bugünden sonra her şey sizlerin elinde. Bir kısmınız iş hayatına atılacak, bir kısmınız da öğretiminize devam edeceksiniz. Yeni mezun olan sizler kendinize güvenin. Sizlerin başaramayacağı hiçbir şey yok. Yeter ki arzu edin. Bundan sonra bir kapınızın da derneğimiz olduğunu bilmenizi istiyorum. Sizleri de aramızda görmekten onur duyarız" diye konuştu.
"En yaşlı mezundan gençlere tavsiye"
Okulun en eski mezunu durumunda olan Cevdet Gürleyik de katıldığı törende gençlerle mezuniyet mutluluğu yaşadı. Mezuniyetinden 60 yıl sonra burada bulunmaktan çok memnun olduğunu ifade eden Gürleyik, "Ticaret Lisesi Eskişehir'de sayılan bir okuldu. Zor olduğu için Ticaret Lisesi'ne herkes giremezdi. Ticaret Lisesi o zamanın muhasebecilerini, mali müşavirlerini yetiştiren bir okuldu. Ortaokula başladığımız zaman eski belediye başkanlarımızdan Selami Vardar da bizim öğretmenimizdi" dedi. Gençlere de tavsiyelerde bulunan Gürleyik, "Gençlerimiz mesleklerini benimsesinler. Muhasebecilik mesleğine atılan arkadaşlarımız yeni mevzuatı, kanunları takip etsinler. Bunları takip etmezlerse muhasebecilik yapamazlar" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından bayrak ve flama devir teslimi gerçekleştirildi. Sonrasında ise lise öğrencilerinin oluşturduğu folklor takımı halk oyunları gösterisi sundu. Gösterinin tamamlanması ile birlikte diploma törenine geçildi. Diploma töreninde ilk olarak TİLMED üyelerinin diplomaları verildi. Ardından ise yeni mezun olan öğrencilere diplomaları takdim edildi. Daha sonra eski ve yeni mezunlar kep atarak mutluluklarını paylaştı. Etkinliğe Okul Aile Birliği Başkanı Mustafa Baytar'ın da büyük katkıları olduğu ifade edildi.
(ÇAĞ-MET-Y)

24.05.2017 14:13:11 TSI
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