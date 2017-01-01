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ASKOM toplantısı Erzurum'da yapıldı



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ERZURUM (İHA) - Erzurum, Erzincan, Kars, Iğdır, Bayburt ve Ardahan ve Ağrı İl Sağlık Müdürleri, Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi (ASKOM) Toplantısında bir araya geldi.

Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi Toplantısı Erzurum 112 Komuta Merkezi'nde yapıldı. Toplantıya Erzurum, Erzincan, Kars, Iğdır, Bayburt, Ardahan ve Ağrı İl Sağlık Müdürleri, Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterleri ile hastane yöneticileri ve 112 Acil Komuta Merkezi Başhekimleri katıldı.

Erzurum İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Serhat Vançelik, Erzurum 112 Acil Komuta Merkezinde gerçekleşen ASKOM Doğu Anadolu Bölge Toplantısında 2016 yılına ilişkin değerlendirmeleri yaptı ve 2017 yılında Acil Sağlık Hizmetlerinin daha verimli geçmesi için planlanan projeler ile alınması gerekli tedbirleri anlattı.

Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Fazlı Erdoğan ile birlikte toplantıya ev sahipliği yapan Serhat Vançelik, Sağlıkta Dönüşüm Sistemi ile halkın sağlıkta memnuniyet oranının % 78' lere ulaşmasının çok önemli olduğunu bu oranı daha yukarılara çıkarmak için hep birlikte koordineli olarak çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Erzurum Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Fazlı Erdoğan da gerek çevre illerden gerekse Azerbaycan, İran, Nahcivan, Gürcistan gibi komşu ülkelerden de Erzurum'a tedavi için gelen hastalara en kaliteli sağlık hizmeti vermek için çaba gösterdiklerini kaydetti. Fazlı Erdoğan yaptığı açıklamada ASKOM toplantılarında bu bağlamda çok önemli kararlar aldıklarına dikkat çekerek, çevre illerden toplantıya katılan meslektaşlarına teşekkür etti.

Toplantıda söz alan Erzincan İl Sağlık Müdürü Dr. Mesut Turan, Bayburt İl Sağlık Müdürü Dr. İlker Hancı, Ardahan İl Sağlık Müdürü Dr. Ulaş Şentürk, Kars İl Sağlık Müdürü Dr. Abdil Yılmaz, Ağrı İl Sağlık Müdürü Dr. Cesim Solhan ve Iğdır İl Sağlık Müdürü Dr. Alparslan Erol ise illerinin sağlık hizmetleri hakkında bilgiler verdiler. Sağlık hizmetleri bakımından elde edilen hizmet kalitesinin daha yukarılara çıkması için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini belirten sağlık yöneticileri ASKOM toplantılarının koordinasyon noktasında çok önemli olduğunu ve daha etkin hizmet yaptıklarını açıkladılar.

ASKOM Doğu Anadolu Bölge Toplantısında sağlık hizmetlerinin 2016 yılı değerlendirmesini yapan Erzurum İl Sağlık Müdürü Serhat Vançelik, sağlık hizmeti taleplerine karşı daha iyi koordine olabilmek ve özellikle doğuda uzun ve sert geçen kış şartlarına karşı sağlık hizmetlerinin daha etkin yapılabilmesini sağlamak için bölge illerinin sağlık yöneticileri ile bir araya geldiklerini ifade etti.

Toplantının sonunda çevre illerden gelerek ASKOM toplantısına katılan sağlık yöneticilerine teşekkür eden Prof. Dr. Serhat Vançelik, Erzurum'un Kuzey Doğu Anadolu Bölgesi'nin sağlık merkezi konumunda olduğunu söyledi. Vançelik, Sağlık Bakanlığı'nca yapımları hızla devam eden ve açılışları gerçekleşen şehir hastanelerinin övünç kaynağı olduğunu dile getirdi.

(AA-AA-Y)



24.05.2017 14:15:46 TSI

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