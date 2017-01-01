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Bayındır Kaymakamı Baran'dan Erciş'e vefa ziyareti



(Fotoğraflı)



Nihat Çavuşoğlu

VAN (İHA) - Van'ın Erciş ilçesinde 2012-2014 yılları arasında kaymakam olarak görev yapan İzmir Bayındır Kaymakamı Barboros Baran, Erciş'e vefa ziyareti gerçekleştirdi.

23 Ekim 2011 Erciş depremi sonrası ilçede yaraların sarılmasında göstermiş olduğu fedakar ve özverili çalışmalarıyla halkın gönlünde taht kuran Kaymakam Barboros Baran, 15 kişilik bir heyetle Erciş'e geldi. Halen İzmir'in Bayındır ilçesinde kaymakam olarak görev yapan Baran'ı eski mesai çalışanları Ferit Melen Havaalanında karşıladı. Buradan karayolu ile Erciş'e geçen Kaymakam Baran ve beraberindeki heyet, ilk olarak Balık Bendi alanında bir süre inci kefali balığının göçünü izledi. Daha sonra Erciş Öğretmenevinde onuruna akşam yemeğine katılan ve burada eski mesai arkadaşlarıyla karşılaşan Baran, duygu dolu anlar yaşadı.

Yemekte kısa bir konuşma yapan Bayındır Kaymakamı Barboros Baran, Erciş ve Ercişlilerin yanında ayrı bir değeri olduğunu belerterek, "Erciş'ten ayrılırken sevgili dostlar diye başlamıştım. O günden bugüne hiçbir şey eksilmedi, belki arttı. Bayındır'da yeni dostlar edindik. Bu yüzden burada bulunan herkesi, kıymetli dostlarım, sevdiğim, saydığım arkadaşlarım olarak öncelikle en içten duygularımla selamlıyorum. Tekrar aranızda bulunmaktan büyük şeref ve onur duyuyorum. Kısa bir ziyaret program çerçevesinde Bayandır'daki arkadaşlarımızla Erciş'imizi, Van'ımızı, bölgemizi, bu güzel kadirşinas insanlarımızı tanıtmak istedik. Bu vesile ile dostlarımızı, arkadaşlarımızı, gönlümüzün bir kısmının burada kaldığı güzel ve yeşil Erciş'imizi görelim, hasret giderelim istedik. Böyle güzel organizasyonla aranızda bulunmaktan dolayı emeği geçenlere ve sizlere teşekkür ediyorum. Şu an çok farklı duygular içerisindeyim. Tam da ifade edemiyorum kendimi. Erciş'in benim yanımda yeri çok farklıdır'' dedi.

Gülşen Çağan isimli sunucunun Ercişliler adına yaptığı duygu dolu konuşmanın ardından yemeğe geçildi. Program, Ercişli ses sanatçıları Hüsamettin Ergül ile Cahit Engin'in birlikte çalıp söylediği Erciş türküleri ile son buldu.

Programa ilçe dışında olan Erciş Kaymakamı Mehmet Şirin Yaşar katılamazken, 108. Topçu Alay Komutanı Albay Murat Yalbır, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, AK Parti Erciş İlçe Başkanı Adnan Aydın, AK Parti Bayındır İlçe Başkanı Uğur Demirezen, Ercişli ve Bayındırlı iş adamları, kamu kurum amirleri, STK temsilcileri ile çok sayıda davetli iştirak etti.

(NÇ-MSA-Y)



24.05.2017 14:19:02 TSI

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