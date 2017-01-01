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Bilecik Belediyesinden mevzuata uygun yeni kasisler yapılıyor



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyesi tarafından şehrin birçok noktasına, belirlenmiş standartlara uygun yeni kasisler yapılıyor.

Yaya ve trafik güvenliğini sağlamak adına gerçekleştirilen çalışma ile şehrin birçok noktasında Türk Standardı (TS) 6283 standartlarında yeni kasisler yapılmaya başlandı. TS 6283 standardında belirtilen esaslar doğrultusunda tesis edilen kasislerin tümsek yüksekliği en fazla, 7,5 - 10 santim şeklinde hazırlandı. Sadece şehir içi yollarla transit trafiğe hitap etmeyen yollar üzerinde tesis edilen yeni kasisler ayrıca şehir içi yolların ana arterleri ile şehirler arası trafiğe hitap eden yollar üzerinde tesis ediliyor.

Vatandaşlar ve sürücüler tarafından daha rahat bir şekilde fark edilecek kasisler iki yönlü yollar üzerinde tesis edilecek tümseklerde, tümsekler üzerinde aşağıdaki şekilde görülen beyaz boya ile işaretleme yapıldı.

Öte yandan, hız kesici tümsek yaklaşımlarında, tümseğin 5-50 metre öncesinde T-7 nolu 'Kasisli Yol' işareti ile gerek görülmesi halinde TT-29 Nolu 'Azami Hız Sınırlaması' levhalarının da kullanılabileceği belirtildi.

(CKT-DA-Y)



24.05.2017 14:20:13 TSI

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