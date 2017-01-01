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Ümmet Akın; "Ramazan ayını heyecan ve sevinç içinde bekliyoruz"



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) -Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, yaklaşan Ramazan ayı münasebetiyle yayınladığı mesaj ile "11 ayın sultanı hayır ve bereket kapısı mübarek Ramazan ayını sevinç ve heyecan içinde bekliyoruz" dedi.

Akın mesajında, "2 gün sonra ilk sahur heyecanını yaşayacağız ve bir ay boyunca sahurda huzur bulacak, gün boyu manevi haz duyacak, arkasından da iftar sofralarında verilen nimetlere kavuşacağız. Mübarek Ramazan ayının aziz milletimiz ve Germencik'li hemşerilerime güzellik, gerçek anlamıyla barış ve kardeşlik vahası olmasını içtenlikle diliyorum. İnşallah sabır ve hoşgörü herkesi kuşatır, dayanışma ve yardımlaşma iradesi herkesi aynı idealde buluşturur. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine bu yıl içinde İftar sofralarında hemşerilerimiz ile bir arada olmayı orucumuzu birlikte açmayı planlıyoruz. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz tarafından iftar yemeği takvimi hazırlandı. Bu yıl Ramazan ayı içerisinde mahallelerimizde hemşerilerimiz ile inşallah bir araya geleceğiz. Ramazan ayı paylaşmaktır. 11 Ayın sultanı Ramazan ayının tüm hemşerilerimize mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederken, Yüce yaradanımızın bizleri Bayrama kavuşmamızı nasip etmesini dilerim'' dedi.

(OD-MB-Y)



24.05.2017 14:24:12 TSI

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