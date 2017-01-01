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Özalp Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünden yılsonu sergisi



(Fotoğraflı)



Nihat Özbay

VAN (İHA)  Van'ın Özalp Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu tarafından yılsonu sergisi düzenlendi.

Özalp Kaymakamlığı önünde düzenlenen serginin açılışı, Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar tarafından yapıldı. Özalp Milli Eğitim Müdürü M. Salih Aksoy, İlçe Müftüsü Nihat Koç, AK Parti İlçe Başkanı Orhan Yıldırımçakar, daire amirleri, okul müdürleri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı sergide, el emeği göz nuru eserler büyük ilgi gördü.

Sergi hakkında açıklamada bulunan Özalp Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ersin Kırmızıtaş, bir yıl boyunca düzenledikleri kurslara katılan kursiyerlerin yapmış olduğu ürünleri görücüye çıkardıklarını belirterek, "Sergimiz bir gün boyunca devam edecek. Sergide en çok ilgi çeken bölüm ise üç boyutlu resimler oldu" dedi.

(MSA-Y)



24.05.2017 14:24:28 TSI

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