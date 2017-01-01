YEREL HABERLER / BALIKESİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Edremit sanayi esnafından hayır yemeği

Edremit sanayi esnafından hayır yemeği



(Fotoğraflı)



Emrah Elmas

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde Edremit Sanayi Sitesi 546. Sokak Esnafı dokuzuncu hayır yemeklerini verdiler.

9 yıldır düzenli olarak birlik, beraberlik ve bereket için hayır yemeği düzenleyen Edremit Sanayi Sitesi 546. Sokak Esnafı bu yıl da hayır için bir araya geldi. Sanayi sitesinde yapılan hayır yemeğinde kazanlarda pişirilen nohut aşı, pilav ve ayrandan oluşan menü vatandaşlara dağıtıldı. Hayır yemeğine Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, Edremit Müftüsü Said Emin Arvas, Edremit Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Okunan Mevlit'ten sonra İlçe Müftüsü Arvas hayır yemeğinin duasını yaptırdı ve katılanlara "Hayırlı Ramazanlar" diledi.

(EME)



24.05.2017 14:25:21 TSI

NNNN

