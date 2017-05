YEREL HABERLER / AKSARAY HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Aksaray'ın içme suyu projesi devam ediyor

AKSARAY (İHA) - Aksaray'ın içme suyu sorununa köklü çözüm getirerek, şehri daha temiz ve kaliteli suya kavuşturmak için çok büyük projelere imza atan Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Bağlıköy'de yapımı devam eden 3 etaplı su projesinin 1. Etap ve 2. Etap isale hattındaki çalışmalarını DSİ Şube Müdürü Murat Nazar ile birlikte yerinde inceledi.

Başkan Yazgı yaptığı açıklamada, "İçme suyu projemizde geçtiğimiz ay DSİ Genel Müdürlüğünde sözleşmesine iştirak ettiğimiz son sistem modern arıtma tesisinin kurulması çalışmalarını yerinde inceledik. Temel kazı çalışmaları başladı. Su projesinin en kritik ve en önemli parçası bu arıtma tesisimizdir. Tesis Bağlıköy'de bulunan mevcut arıtma tesisinin yanına 20 bin metrekare arazi üzerine kurulacak. Tesisin elektrik ihtiyacının bir kısmı, kurulacak güneş enerji panelleri ile sağlanacak. Bu sayede tesiste elektrik tasarrufu da sağlanacak. Yeraltı kaynaklarından sağlanan su, Arıtma Tesisi 'ne gelecek ve burada deniz suyunu bile arıtabilecek ultrafiltrasyon ve ters ozmoz sistemi ile arıtılacak. Su arıtıldıktan sonra evimizdeki çeşmelerimizden damacana suyu kalitesinde suyu içebileceğiz" dedi.

Vaziyet planını anlatan DSİ Müdürü Murat Nazar ise içme suyu projesi ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler vererek, "6 tane kuyumuz var. 50 litre / saniye bir tane kuyu ve toplamda 6 tane kuyumuz var. Kuyuların mekanik ve iştiraklerinin montajlarını yapıyoruz. Daha sonra bu hattı test edip, buradaki işlemleri bitireceğiz. Şu an çalışma yaptığımız yer Aratol kuyusundan olan 600 metrelik hattımız var. Oranın çalışmaları devam etmekte. Yeni yapacağımız 5 bin metreküplük bir depomuz var. Burada da %50 seviyesinde fiziki gerçekleşme sağladık. Burayı da 2 aylık süre içinde bitireceğiz. Mekanik tesisatları montaj işlemine başladık içinin tecrit işlemleri ve etrafının dolgusunu yaparak 2 ay içerisinde burayı da tamamlayacağız. 3 tane deponun rehabilitasyon işi var bunu da belediyemizle gerekli görüşmeyi yapıyoruz. Burayı da teslim ettiğimiz zaman buraların mekanik tesisatları alındı. Hepsi şu an şantiyede buralarında montajları yapılınca yenileyeceğiz. Daha sonra çelik boru işine gireceğiz. 10 kilometrelik bir çelik boru hattımız var. Şu an fiyat ve piyasa araştırması yapılmakta. En kısa sürede buda şantiyeye gelip buranın çalışmaları başlayacak. En kısa sürede de hattı tamamlayacağız. Birinci kısım içindeki işlerimiz bu şekilde tamamlanacak. Yine yeni modern bir artıma tesisi yapacağız. Bunun çalışmalarına şu an başladık. Bu yıl içerisinde buranın da kaba inşaatlarını tamamlayıp, mekanik montajlarına da kış döneminde başlayacağız. Yaklaşık 1,5 yıl içerisinde burası da tamamlanacak. Şu an çalışmalarımızda her hangi bir problemimiz yok. Çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah zamanında işi tamamlayarak belediyemize teslim edeceğiz" dedi.

