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GTO Akademi eğitimleri devam ediyor



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GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep iş dünyasının eğitim ihtiyacına cevap verebilmek hedefi ile faaliyetlerini yürüten Gaziantep Ticaret Odası(GTO) Akademi'de "Uluslararası Ticarette Sözleşme Yönetimi Eğitimi" gerçekleştirildi.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) bünyesinde faaliyet gösteren ve iş dünyasının kurumsal ve mesleki eğitim ihtiyaçlarına yönelik hizmet veren GTO Akademi'de "Uluslararası Ticarette Sözleşme Yönetimi Eğitimi" verildi. Eğitim ile ilgili bilgi veren GTO Genel Sekreter Vekili Figen Çeliktürk, iş dünyasının yurt dışı pazarlara açılmalarını ve uluslararasılaştırma kapasitelerini arttırmayı hedeflediklerini söyledi. Çeliktürk, "Eğitmen Ceyhun Yeşilşerit'in sunumlarıyla gerçekleşen eğitime 40 kişi katıldı. Üyelerimizin yurt dışı pazarlara açılmalarını ve uluslararasılaştırma kapasitelerini arttırmaları amacıyla hazırlanan eğitimde, uluslararası ticaretle ilgili hukuki yapı, satım sözleşmesi, teslim şekilleri, uluslararası ticari sözleşmeler ve sözleşme analizlerine yer verildi" dedi. GTO Akademi kapsamında gerçekleşen eğitimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceğini açıklayan Çeliktürk, "GTO Akademi çatısı altında düzenlediğimiz Mesleki Eğitimler, Girişimcilik eğitimleri, Kurumsallaşma Eğitimleri, Dış Ticaret Eğitimleri ve Kişisel Gelişim Eğitimleri ile Gaziantep iş dünyasının eğitim ihtiyacına cevap vermeye çalışıyoruz. Eğitimlerimiz önümüzdeki günlerde de devam edecek. 1-2 Haziran 2017 tarihlerinde gerçekleşecek olan "Ticari ve Mesleki İngilizce Eğitimi" için kayıtlarımız başladı. Kısıtlı kontenjana sahip eğitime katılmak için GTO Akademi yetkilileri ile görüşerek kayıt yaptırabilirsiniz" diye konuştu.

(SD-Y)



24.05.2017 14:27:44 TSI

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