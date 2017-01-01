ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Apazizi anma etkinlikleri ertelendi

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:36
Apazizi anma etkinlikleri ertelendi
Apazizi anma etkinlikleri ertelendi

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - 28 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek olan Apazizi Anma etkinliği OHAL nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Bu yıl 11.'si düzenlenecek olan Apazizi Anma etkinliğinin ertelendiğini Dede Aziz Türbesini Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Zeki Akdağ açıkladı. Dede Aziz Türbesini Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Zeki Akdağ, "28 Mayısta yapılması planlanan Dede Azizi anma etkinlikleri OHAL nedeniyle önümüzdeki dönemlere ertelenmiştir. 28 Mayıs tarihinde düzenlenen etkinliğin ileri bir tarihe ertelenmesi kararlaştırıldı. 28 Mayıs tarihinde düzenlenen Apazizi Anma etkinliği ileri bir tarihte büyük bir coşku ile kutlanacaktır" dedi.
(CK-SD-Y)

24.05.2017 14:36:14 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
SMA hastası Firdevs umutlandı
YEREL

SMA HASTASI FİRDEVS UMUTLANDI
Buzağıdaki 'ay yıldız' benzeri şekil ilgi uyandırdı
YEREL

BUZAĞIDAKİ 'AY YILDIZ' BENZERİ ŞEKİL İLGİ UYANDIRDI
Topluluk önünde İngilizce konuşma yarışması düzenlendi
YEREL

TOPLULUK ÖNÜNDE İNGİLİZCE KONUŞMA YARIŞMASI DÜZENLENDİ
Adıyaman'da 2017'de 92 motosiklet trafikten men edildi
YEREL

ADIYAMAN'DA 2017'DE 92 MOTOSİKLET TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
Adıyaman Belediyesinden okul yoluna kaldırım çalışması
YEREL

ADIYAMAN BELEDİYESİNDEN OKUL YOLUNA KALDIRIM ÇALIŞMASI
FETÖ'nün sağlık yapılanmasına yönelik operasyon
YEREL

FETÖ'NÜN SAĞLIK YAPILANMASINA YÖNELİK OPERASYON
Gölbaşı Mehmet Erdemoğlu Taziye Evi törenle açıldı
YEREL

GÖLBAŞI MEHMET ERDEMOĞLU TAZİYE EVİ TÖRENLE AÇILDI
Başkan Deniz sendikal faaliyetlerinden bahsetti
YEREL

BAŞKAN DENİZ SENDİKAL FAALİYETLERİNDEN BAHSETTİ
Teknik Lise'de TÜBİTAK Bilim Fuarı
YEREL

TEKNİK LİSE'DE TÜBİTAK BİLİM FUARI
Adıyaman Belediyesinden eşi tarafından terk edilen kadına yardım
YEREL

ADIYAMAN BELEDİYESİNDEN EŞİ TARAFINDAN TERK EDİLEN KADINA YARDIM
Kahta ilçesinde satranç turnuvası sona erdi
YEREL

KAHTA İLÇESİNDE SATRANÇ TURNUVASI SONA ERDİ
Park halindeki kamyonet çalındı
YEREL

PARK HALİNDEKİ KAMYONET ÇALINDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin çocukluk halleri
ŞİPŞAK

ÜNLÜ OYUNCU DEDESİYLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

 1
  • 2 Soner Sarıkabadayı'nın saçlı hali şaşırttı
  • 3 Kızı Şener Şen'in kopyası
  • 4 Ünlü oyuncu eridi bitti! Tam 40 kilo verdi