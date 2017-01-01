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Apazizi anma etkinlikleri ertelendi



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - 28 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek olan Apazizi Anma etkinliği OHAL nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Bu yıl 11.'si düzenlenecek olan Apazizi Anma etkinliğinin ertelendiğini Dede Aziz Türbesini Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Zeki Akdağ açıkladı. Dede Aziz Türbesini Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Zeki Akdağ, "28 Mayısta yapılması planlanan Dede Azizi anma etkinlikleri OHAL nedeniyle önümüzdeki dönemlere ertelenmiştir. 28 Mayıs tarihinde düzenlenen etkinliğin ileri bir tarihe ertelenmesi kararlaştırıldı. 28 Mayıs tarihinde düzenlenen Apazizi Anma etkinliği ileri bir tarihte büyük bir coşku ile kutlanacaktır" dedi.

(CK-SD-Y)



24.05.2017 14:36:14 TSI

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