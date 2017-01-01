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Osmaniye OSB'de Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı

- OSB idare binası toplantı salonunda yapılan Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda oybirliği ile mevcut yönetimin asil ve yedek üyelerinin görevine devam etmesine karar verildi



(Fotoğraflı)



Kasım Karadağ

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı, OSB İdare Binası Toplantı Salonunda yapıldı.

Toplantıya Osmaniye Valisi ve OSB Yönetim Kurulu Başkanı Vali Kerem Al, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Yanık, Osmaniye OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şerif Tosyalı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Temsilcileri Hasan Hüseyin İldemir ve Cafer Pektaş, Sanayiciler ve İş adamları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan toplantıda konuşan Osmaniye Valisi Kerem Al, toplantının Osmaniye'ye, bölgeye ve Türkiye'ye hayırlı olmasını temenni ederek, Osmaniye OSB'nin gün geçtikçe geliştiğini söyledi.

Son üç yıl içerisinde doğalgaz ve arıtmaya ilişkin bazı alt yapı hizmetlerinin tamamlandığını belirten Al, "Bunun dışında, OSB'ye 7 megavatlık bir güneş enerjisi ünitesi kurduk. Muhtemelen Eylül ayı itibariyle üretime geçecektir. Bu proje, OSB'yi sürekli bir gelir kaynağına kavuşturacak çok önemli bir projedir. 7 yılda kendini amorti etme garantisine sahip ve en az 25 yıl OSB'ye ciddi bir kaynak sağlayacak bir projedir" diye konuştu.

Osmaniye'ye Teknokent kurulması hususunda Bakanlar Kurulu kararının çıktığını ifade eden Al, şu an uygulama aşamasında olduğunu da ifade etti.

Daha sonra söz alan OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şerif Tosyalı ise, OSB'de büyük projelerin yanı sıra görünmeyen çok sayıda küçük proje de yaptıklarını ve bunların hepsi sanayicilerin işlerini daha da kolaylaştırmak amacıyla yapıldığını söyledi.

Konuşmaların ardından yapılan oylama sonucunda asıl üyeleri Şerif Tosyalı, Mustafa Baştuğ, Abdullah İlbeyli, Nejan Hatko, Tamer Bilici, Erhan Ektiren, Adnan Şennakoğlu ve Nami Çetingök'ten ve yedek üyeleri Hakan Özkök, Haydar Ceylan, Hüseyin Nohutlu, Yılmaz Ersoy, Recep Türkoğlu, Emrah Çolak, Ali Özkan ve Can Kanat'tan oluşan OSB Müteşebbis Heyeti'nin görevine devam etmesine oybirliği ile karar verildi.

Bundan sonraki süreçte Osmaniye İl Özel İdaresi, Osmaniye Ticaret Odası, Osmaniye Sanayici ve İşadamları Derneği'nin hisseleri oranında göndereceği 7 kişi ile birlikte Vali Kerem Al Başkanlığında 15 asil 15 yedek üyeden oluşan Müteşebbis Heyet'in teşekkül edeceği bildirildi.

(KSM-Y)



24.05.2017 14:41:42 TSI

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