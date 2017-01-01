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Yüreğir Belediyesi Güreş Takımı çeyrek finalde



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Türkiye Güreş Federasyonu Grekoromen 2. Lig C Grubunda mücadele eden Yüreğir Belediyespor Güreş Takımı, yapılan müsabakalar sonucunda Samsun Çarşamba Belediyesi'ni 6-2 yenerek çeyrek finale çıktı.

Türkiye Güreş Federasyonu 2017 programı çerçevesinde Asım Savaş Kapalı Spor Salonunda yapılan maçlar sonunda çeyrek finale kalmanın sevincini yaşadıklarını belirten Başkan Çelikcan, "Asıl amacımız atasporuna sahip çıkmak ve yaşatmaktır. Uluslararası alanda güreş en çok madalya aldığımız spor branşlarının başında geliyor. Bu yüzden Yüreğir Belediyesi olarak güreşe hak ettiği değeri vermek istiyoruz. Yüreğir Belediyesi Spor Kulübü olarak güreşte netice almak bizleri de mutlu ediyor. Bundan sonraki maçlarda da güreşçilerimize başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Adana'da güreşin eski parlak günlerine dönmesi için desteklerinin devam edeceğini belirten Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, "Yüreğir Belediyesi Kültürevlerimizde güreş hocalarımız çocukları sıfırdan alıp eğitiyorlar. Başarılı ve yetenekli çocuklarımızı buralardan keşfediyoruz. Hem de çocuklarımızı sokağın olumsuz koşullarından alıp spora yönlendiriyoruz" dedi.

(ELF-Y)



24.05.2017 14:43:22 TSI

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