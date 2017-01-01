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Özel öğrenciler mezun oldu kep giydi



(Fotoğraflı)



Ali Osman Çatana

DÜZCE (İHA) - Yeşil Düzce Özel Eğitim Uygulama Okulu ve İş Uygulama Merkezinde eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler mezun oldular. Ailelerin de katıldığı törende dans edip coşan öğrenciler cübbe giydiler, kep fırlattılar.

Yeşil Düzce Özel Eğitim Uygulama Okulu ve İş Uygulama Merkezinde mezuniyet heyecanı vardı.

Mezuniyet törenine İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Özdemir, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, Belediye Meclis Başkan Vekili Gönül Asuk, Biz Büyük Bir Aileyiz Derneği Başkanı İsmail Yıldız, veliler ve öğrenciler katıldı.

Programda Yeşil Düzce Özel Eğitim Uygulama Okulu ve İş Uygulama Merkezi Müdürü Dilek Kar öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, okuldan mezun olan çocukların kendi kanatlarıyla uçmaya çalışacaklarını söyledi, her sonun bir başlangıç olduğunu unutmamalarını istedi.

Mezuniyet heyecanı yaşayan öğrenciler öğretmenleriyle birlikte hazırladıkları gösterileri sergilerken, çalınan müzikler eşliğinde çiftetelli oynayarak coştular. Eğlencenin ardından kep ve cübbe giyen öğrencilere mezuniyet belgelerini konukların elinden alırken dans yeteneklerini de gösterdiler, birlikte kep fırlattılar.

Bu tür etkinliklere katılmaya özen gösteren İl Jandarma Komutanı Yılmaz Özdemir ve İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, mezuniyet sevinci yaşayan çocukların mutluluğuna ortak olurken, onlarla tek tek ilgilenip sohbet ettiler.

Hep birlikte mezuniyet pastası kesen öğrenciler gökyüzüne balon saldılar, aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmediler.

(AY)



24.05.2017 14:45:53 TSI

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