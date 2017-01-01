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Vali Işık'tan sağlık yatırımlarına inceleme



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Murat Çelik A.

AMASYA (İHA) - Amasya Valisi Salih Işık, Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Bölümü inşaat alanı ile Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binasında incelemelerde bulundu.

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay ile sağlık yöneticilerininde katıldığı incelemede değerlendirmede bulunan Vali Işık, "Amasya'ya sağlık sektöründe devletimiz önemli yatırımlar yapmakta, üniversitemize bağlı olan araştırma hastanemize ek binalar yapılarak ihtiyaca cevap verir hale getirilmesi planlanmaktadır" dedi.

Bu yıl tıp fakültesine kabul edilecek 30 öğrencinin temel tıp eğitimi alarak yetişeceğini belirten Rektör Orbay, 16 bin 500 metrekare kapalı alana sahip binanın bitene kadar öğrencilerin Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesinde eğitim göreceğini söyledi.

Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Erdoğan, tamamlanma aşamasına gelen hastane ek binasında kadın doğum, çocuk hastalıkları, kardiyoloji, anjiyo ünitesi, kalp damar cerrahisi ve yoğum bakım ünitelerinin yer alacağını aktardı.

(MÇ-SLH-Y)



24.05.2017 15:01:49 TSI

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