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Macaristan büyükelçisi ile KAYSO üyeleri yemekte bir araya geldi

- KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi:

- "Avrupa Birliğine direk üretimlerimizi satma anlamında ciddi faydası olacak"



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Macaristan Büyükelçiliği İşbirliğinde Çalışma Yemeği Kayseri Sanayi Odası'nda (KAYSO) gerçekleşti.

KAYSO'da düzenlenen Macaristan Büyükelçiliği işbirliğinde Çalışma Yemeğine Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Gabor Kiss, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, Türk-Macar İşadamları Derneği Başkanı ve Macaristan Fahri Konsolosu Osman Şahbaz ve KAYSO üyeleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Büyüksimitci, Macaristan Ankara Büyükelçisinin yaklaşık bir ay önce KAYSO'yu ziyaret ettiğini, bu görüşmede işadamlarıyla böyle bir toplantı yapma kararı aldıklarını belirtti. Büyüksimitçi, "Burada iki tane firmamızı ziyaret ederek gezdiler. Halihazırda bir firmamız da Macaristan'da yatırım kararı almış. Macaristan ile böyle bir ilişki zannediyorum ki Avrupa Birliğine direk üretimlerimizi satma anlamında ciddi faydası olacak" dedi. Günün şartlarına, dinamiğine göre şekil aldıklarını belirten Türk-Macar İşadamları Derneği Başkanı ve Macaristan Kayseri Fahri Konsolosu Osman Şahbaz ise, "Kayserimizle Macaristan arasındaki ilişkiler uzun yıllara dayanıyor. Özellikle Sayın Büyükelçinin İstanbul'da Başkonsolos olduğu 6 sene önce Kayseri'yi ziyaret ettiğinde kendisi de Kayseri'nin bu dinamizmini, ataklığını, iş anlayışını ve sanayi yapısını gördüğünde Kayseri ile ilişkileri sadece resmi boyutta bırakmadı. Kayseri şehrimizle Miskolc şehrimiz arasında kardeş şehir protokolü imzalandı. İnşallah bu ilişkiler daha derinleşerek sürecektir" diye konuştu.

Macaristan Ankara Büyükelçisi Gabor Kiss ise iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirme adına gerekli iradenin mevcut olduğunu ve iki ülke arasında benzer yönlerin olduğunu ifade ederek, "Bu ilişkileri geliştirmek adına sizleri Macaristan'a davet etmek istiyorum. Macar dışişleri sistemi yaklaşık 3 yıl öncesinde tamamen bir yapı değişikliğine gitti. O kadar büyük değişiklik oldu ki Macar dış sisteminde ismi bile değişti. Şöyle ki; Dış İşleri ve Dış Ticaret Bakanlığı oldu. Macar dış diplomasisine yeniden pozisyon veriyoruz. Şimdi çok güzel bir yatırım ürünü ortaya koyup, bunu Macar diplomatların dünya çapında değerlendirmesi lazım. İyi bir ürünü satmak çok daha kolay oluyor. Benim ustam şöyle demişti, 'İyi ürünü her zaman ucuz fiyata bile satabilirsin. Kötü ürünü pahalıya satmaksa bir sanattır'. Tabii biz onu yapmıyoruz. Yatırım şartları çok uygun. Ürün oldukça makul fiyatlı" dedi. Macaristan Ankara Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Bence Batizi ise, siyasetin politikanın kapıları açtığını, açık kapılardan geçerek iş olanaklarını değerlendirdiklerini ve bu çerçevede Macar Eximbank'ın finansman sağladığını, eğer merkezi Avrupa'da yatırımcıların yatırım düşüncesi olması halinde, çevrenizdeki komşu ülkelerden her nasıl bir teklif yapılırsa yapılsın kendilerinin daha cazip, daha iyi bir teklif vereceklerini söyledi.

Program Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Gabor Kiss ile KAYSO üyeleri karşılıklı soru cevap şeklinde devam etti.

(TB-AÖ-Y)



24.05.2017 15:05:57 TSI

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