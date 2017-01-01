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DTSO'dan Kaynaşlı AKV ilköğretim okuluna kitap hediyesi



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Düzce Ticaret ve Sanayi Odasının (DTSO) son meclis toplantısında alınan bir kararla Kaynaşlı Anadolu Kalkınma Vakfı İlköğretim Okulu öğrencilerinin yazmış oldukları bir mektupla talep ettikleri kitaplardan oluşan hediye paketi okul yetkililerine teslim edildi.

Kitaplardan oluşan hediye paketinin tesliminde Düzce TSO Genel Sekreteri Ayten Nursel Kocadağ, Kaynaşlı AKV İlköğretim Okulu Müdürü Erdoğan Akyüz, Müdür Yardımcısı Kadir Kabacı ve dilekçeyi yazan öğrenciler hazır bulundular.

Gençlerin okuma istekleri ve bu istekleriyle DTSO Yönetim Kuruluna yazmış oldukları mektuba kayıtsız kalamadıklarını söyleyen DTSO Genel Sekreteri Ayten Nursel Kocadağ, DTSO Meclisinde Yönetim Kurulu üyelerinin konuyu gündeme getirdiklerini ve meclis üyelerinin tamamının onay vermesi sonucunda gerekli kitapları temin ettiklerini ifade etti.

(AY)



24.05.2017 15:08:01 TSI

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