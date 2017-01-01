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Öğrencilere uygulamalı hayvan bakımı



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Malatya'daki sokak hayvanları Geçici Bakım Evi'nde öğrencilere hayvan bakımı ve temizliği konularında uygulamalı bilgiler verilerek, hayvan sevgisi aşılanıyor.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Veteriner Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi'ne gelen öğrenciler, burada yapılan işlemler hakkında uygulamalı bilgiler alıyorlar.

Malatya genelindeki değişik okullardan gelen öğrencilere, merkezdeki görevliler tarafından hayvan temizliği ve beslenmeleri hakkında bilgiler verilerek, öğrencilere bizzat besleme yaptırılıyor.

Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evine yapılan ziyaretler sayesinde öğrenciler bir taraftan hayvanları severken, bir taraftan da hayvan temizliği ve bakımı hakkında detaylı bilgiler ediniyorlar. Öğretmenler nezaretinde merkeze gelen öğrenciler, yapılan uygulamanın çok faydalı olduğunu belirterek, yetkililere teşekkür ediyorlar.

(CÖ-SD-Y)



24.05.2017 15:08:29 TSI

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