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Milletvekili Köksal'dan Başkan Ataç'a ziyaret



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ı makamında ziyaret etti.

Belediye projeleri hakkında bilgiler alan Köksal, başarılı çalışmalarından ötürü Başkan Ataç'ı ve ekibini tebrik etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ataç da Burcu Köksal'a nazik davranışından dolayı teşekkür etti.

Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'a başarılarının devamını diledi ve ziyaret, ikilinin hatıra fotoğrafı çektirmesi ile son buldu.

(ÇAĞ-MET-Y)



24.05.2017 15:16:17 TSI

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