ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DENİZLİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

DTO büyük buluşmada

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:18
DTO büyük buluşmada
DTO büyük buluşmada

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA)- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) Ankara'daki 73. Genel Kurulu'na Denizli Ticaret Odası'da (DTO) yoğun katılım sağladı.
TOBB'un Ankara'daki 73. Genel Kurulu 23-24 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirildi. Denizli Ticaret Odası da genel kurula kalabalık bir heyetle katıldı. Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan ve beraberindeki heyet, TOBB Genel Merkezinde TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından karşılandı.
DTO Heyeti daha sonra Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştirilen TOBB'da 10 ve 20. Yılını dolduran delegelere hizmet belgesi takdim törenine katıldı.
Denizli Ticaret Odasının da aralarında bulunduğu Denizli heyeti, 23 Mayıs akşamı Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci tarafından ağırlandı. Bakan Zeybekci, yemekte Denizli heyeti ile güncel ekonomik gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Bugün ise TOBB'un 73. Genel Kurul toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı. Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan ve beraberindeki heyet, genel kurula tam kadro katıldı.
TOBB Genel Kurulu'nun bir istişare platformu olduğunu ifade eden Erdoğan, "Bu büyük buluşmalar ekonominin bütün unsurları tarafından dikkatle takip edilir. Türkiye'nin dört bir yanından gelen oda ve borsaların temsilcileri, görüş alışverişinde bulunma fırsatı yakalar. Bu yönüyle TOBB genel kurullarının ekonomi dünyasında bir sinerji oluşturulması anlamında önemli bir yeri vardır. Biz de Denizli Ticaret Odası olarak bu büyük buluşmaya katıldık. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın güncel ekonomik ve siyasal konular hakkındaki değerlendirmelerinden istifade etme fırsatı bulduk. Ayrıca Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekci ile de bir araya gelerek verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Genel kurul ve Ankara temaslarımızın ülkemiz ve Denizli'miz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
(İHA-Y)

24.05.2017 15:17:59 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Pamukkale'de el sanatları sergisi
YEREL

PAMUKKALE'DE EL SANATLARI SERGİSİ
Başkan Osman Zolan, gençlerle buluştu
YEREL

BAŞKAN OSMAN ZOLAN, GENÇLERLE BULUŞTU
Denizli'de FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

DENİZLİ'DE FETÖ/PDY OPERASYONU
&quot;Türk havlusunu dünya tanıdı&quot;
YEREL

"TÜRK HAVLUSUNU DÜNYA TANIDI"
Denizli merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

DENİZLİ MERKEZLİ 4 İLDE FETÖ/PDY OPERASYONU
Trafik kazasında ölen kızın kaçırıldığı ve fuhuşa sürüklendiği iddiası
YEREL

TRAFİK KAZASINDA ÖLEN KIZIN KAÇIRILDIĞI VE FUHUŞA SÜRÜKLENDİĞİ İDDİASI
Denizli Ticaret Borsası
YEREL

DENİZLİ TİCARET BORSASI
Lise öğrencisi kalp krizinden öldü
YEREL

LİSE ÖĞRENCİSİ KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ
Denizlispor'da iç transfer
YEREL

DENİZLİSPOR'DA İÇ TRANSFER
Minik gazetecilerden Başkan'a soru yağmuru
YEREL

MİNİK GAZETECİLERDEN BAŞKAN'A SORU YAĞMURU
Evlilik Okulu'nda 32'nci dönem sona erdi
YEREL

EVLİLİK OKULU'NDA 32'NCİ DÖNEM SONA ERDİ
Denizli'nin ilk arda germe köprüsü ile trafik rahat bir nefes alacak
YEREL

DENİZLİ'NİN İLK ARDA GERME KÖPRÜSÜ İLE TRAFİK RAHAT BİR NEFES ALACAK
&quot;Uçan nine&quot; yaşadığı heyecanı anlattı
YEREL

"UÇAN NİNE" YAŞADIĞI HEYECANI ANLATTI
Karahayıt'a 112 acil sağlık istasyonu yapılıyor
YEREL

KARAHAYIT'A 112 ACİL SAĞLIK İSTASYONU YAPILIYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin çocukluk halleri
ŞİPŞAK

ÜNLÜ OYUNCU DEDESİYLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

 1
  • 2 Soner Sarıkabadayı'nın saçlı hali şaşırttı
  • 3 Kızı Şener Şen'in kopyası
  • 4 Ünlü oyuncu eridi bitti! Tam 40 kilo verdi