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DTO büyük buluşmada



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DENİZLİ (İHA)- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) Ankara'daki 73. Genel Kurulu'na Denizli Ticaret Odası'da (DTO) yoğun katılım sağladı.

TOBB'un Ankara'daki 73. Genel Kurulu 23-24 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirildi. Denizli Ticaret Odası da genel kurula kalabalık bir heyetle katıldı. Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan ve beraberindeki heyet, TOBB Genel Merkezinde TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından karşılandı.

DTO Heyeti daha sonra Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştirilen TOBB'da 10 ve 20. Yılını dolduran delegelere hizmet belgesi takdim törenine katıldı.

Denizli Ticaret Odasının da aralarında bulunduğu Denizli heyeti, 23 Mayıs akşamı Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci tarafından ağırlandı. Bakan Zeybekci, yemekte Denizli heyeti ile güncel ekonomik gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Bugün ise TOBB'un 73. Genel Kurul toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı. Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan ve beraberindeki heyet, genel kurula tam kadro katıldı.

TOBB Genel Kurulu'nun bir istişare platformu olduğunu ifade eden Erdoğan, "Bu büyük buluşmalar ekonominin bütün unsurları tarafından dikkatle takip edilir. Türkiye'nin dört bir yanından gelen oda ve borsaların temsilcileri, görüş alışverişinde bulunma fırsatı yakalar. Bu yönüyle TOBB genel kurullarının ekonomi dünyasında bir sinerji oluşturulması anlamında önemli bir yeri vardır. Biz de Denizli Ticaret Odası olarak bu büyük buluşmaya katıldık. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın güncel ekonomik ve siyasal konular hakkındaki değerlendirmelerinden istifade etme fırsatı bulduk. Ayrıca Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekci ile de bir araya gelerek verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Genel kurul ve Ankara temaslarımızın ülkemiz ve Denizli'miz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

(İHA-Y)



24.05.2017 15:17:59 TSI

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