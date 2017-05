YEREL HABERLER / ŞANLIURFA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Emniyet müdürü engellilere tekerlekli sandalye hediye etti

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, ihtiyaç sahibi 4 engelliye tekerlekli sandalye hediye etti.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, tekerlekli sandalye almak için Engelli Koordinasyon Merkezine başvuran 4 engelliye tekerlekli sandalye hediye etti. Beraberinde polis memurlarıyla birlikte Engelli Koordinasyon Merkezine giden Tipioğlu, tekerlekli sandalyeleri engellilere hediye etti. Program sonunda bir konuşma yapan İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu,"Bizler burada sosyal devlet olmanın gereği olarak toplumun her alanında, herkesle birlikte olmakla, onların dertlerine çözüm olmaktan dolayı mutluyuz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarına sahip çıkan devletler gelişmiş devletlerdir. Tarihimizde de böyle olmuştur. Şimdi de devletimiz engellilerine sahip çıkma adına önemli yatırımlar yapmaktadır. Sadece bununla değil Türk milleti her zaman merhametlidir. Her zaman ihtiyaç sahiplerine sahip çıkmaktadır. Dernekler, sivil toplum kuruluşları, hayırsever iş adamları var. Devletin boş bıraktığı noktaları bunlar doldurmaktadır. Bu da memnuniyet verici bir hadisedir. Engelliler bizim başımızın tacıdır. Onlara yardımlarımız devam edecektir. Onlarla toplum arasındaki engelleri kaldırmak, topluma entegre olmalarına yardımcı olmak, üretken bireyler, kendilerine güvenen bireyler haline gelmelerini sağlamak sosyal devletlerin en önemli görevlerinden bir tanesidir. Biz de bundan önce olduğu gibi bundan sonra da, hayatın her alanında vatandaşlarımızla birlikte olacağız. Onların dertleriyle dertlenip çözüm üretme noktasında ciddi gayretler göstereceğiz. Göstermeye de devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

24.05.2017 15:20:13 TSI

