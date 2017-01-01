Ramazanda ücretsiz davul çalmaya talip oldular
- Vezirhan'ın gençlerinden örnek davranış
(Fotoğraflı)
Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Vezirhan Beldesi'nde bulunan gençler Ramazan ayında ücretsiz davul hizmeti verecekler.
Konu hakkında açıklama yapan Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, gençlerin örnek davranışlar sergilediğini belirterek, "Ramazan ayında belde merkezimizde davul çalma işi ile ilgili yapılan ihalede belediyemizden ücret talep etmeden kuraya giren 7 grubumuza teşekkür ederiz. Kur'a sonucu beldemizin sevilen gençlerinden Burak Arabacı, Hasan Kayhan ve Tayfun Karaman kardeşlerimiz gruplarıyla beraber Ramazan ayında ücretsiz davul hizmeti verecektir" dedi.
(CKT-DA-MET-Y)
24.05.2017 15:27:21 TSI
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